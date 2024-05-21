Afrika Turizm Forumu Şarm El-Şeyh\'te düzenlendi

Ekonomi

Afrika Turizm Forumu, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde kapılarını açtı. Türkiye ve Mısır başta olmak üzere birçok ülkenin turizm temcilcileri foruma katıldı. Forumda, Afrika'nın turizm sektöründeki geleceği ve yatırım fırsatları ele alındı.

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Afrika Turizm Forumu, Sharm El Sheikh Uluslararası Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Foruma, Türkiye ve Mısır başta olmak üzere 20'den fazla ülkenin turizm temsilcileri katıldı. Forumda turizm sektörü ve Afrika'daki yatırım fırsatları değerlendirildi. Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen panellerde ise Afrika'nın turizm sektöründeki konumu masaya yatırıldı.

Rixos Otelleri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, destinasyon içinde bir destinasyon oluşturmayı hedeflediklerini anlatarak, turizmin lokal ekonomileri desteklediğini, istihdam sağladığını ifade etti.

Tamince, ağırladıkları misafirlerin beklentilerine göre hareket ettiklerini söyleyerek, "Biz, bulunduğumuz yere uygun uygulamalar yapıyoruz. Eğer çok güneşli bir yerde, plajda faaliyet gösteriyorsak, konserlerimiz kesinlikle plaj beklentilerini karşılayacak şekilde olacaktır" dedi.

Antalya Turizm Forumu (ATF) Kurucu Başkanı Selçuk Meral açılış konuşmasında, Mısır'ın gözde turizm destinasyonlarından Şarm El-Şeyh'de katılımcıları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Meral, "Bu önemli organizasyonu düzenlemek için Mısır'ı seçmemizin en önemli sebebi hiç şüphesiz Mısır'ın Afrika'nın dünyaya açılan en önemli kapısı olmasıdır. Bunun yanı sıra dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından bazılarına sahip olması da Mısır'ı seçmemizdeki en önemli sebeplerden biridir" dedi.

Bu yeni dönemin rekabetin değil birlikteliğin dönemi olduğunun altını çizen Meral, "Türkiye ve Mısır turizm çeşitliliği ve sürdürülebilir turizme verebilecekleri katkı ile dünya turizmini domine edebilir" dedi.

"Forum, Afrika turizmini geliştirmek için çok faydalı"

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed Issa ise, Afrika Turizm Forumu'nun Mısır ve Afrika turizmini geliştirmek ve potansiyeli ortaya çıkarmak için faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Bakan Issa, "Mısır turizminin gelişmesinde özel girişimlerin etkisi büyüktür. Afrika da dünyanın diğer kıtaları gibi, Amerika, Avrupa gibi turizmden hak ettiği payı alabilir" ifadelerini kullandı.

"Forumda doğacak iş birliklerini heyecanla bekliyorum"

Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel İdaresi (GAFI) Başkan Yardımcısı General Yasser Abbas yaptığı açılış konuşmasında, Afrika'da ve özellikle Mısır'da turizmin geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

Abbas, "Yatırım politikaları ve ortaklıklarla, kıtamızın en iyi yanlarını dünyaya sergileyen canlı ve dirençli bir turizm sektörü oluşturabiliriz" dedi.

Güney Sina Valisi General Dr. Khaled Fouda Siddiq ise Afrika Turizm Forumu'nun, Afrika kıtası ve ülkeleri için önemli bir forum olduğunu belirterek, "Bu önemli forumun düzenlenmesinin önemi, turizm endüstrisinin Afrika ülkelerimizin ekonomilerinin ilerlemesinde oynadığı ve oynaması gereken büyüyen, kaçınılmaz rolden kaynaklanmaktadır" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL