Afrika-Türkiye İşbirliği Artıyor

Gambiya Cumhuriyeti Enformasyon, Medya ve Yayın Hizmetleri Bakanı Dr. Ismaila Ceesay, "Zengin doğal kaynaklara sahibiz. Türkiye kendi rolünü bu anlamda geliştirebilir. Afrika'nın endüstriyel dönüşümünde önemli bir katkısı olmaya devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşen 13. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI) devam ediyor.

Ismaila Ceesay, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Afrika ilişkilerinin her geçen sene daha da artırdığını belirterek, endüstriyel olarak ve sürdürülebilir ortaklıklar bağlamında her iki bölgenin gelişiminin söz konusu olduğunu ifade etti.

Stratejik bir lokasyon olarak ve endüstriyel kapasite olarak Türkiye'nin Afrika'nın en önemli partneri haline geldiğine işaret eden Ceesay, şunları kaydetti:

"Afrika ülkeleri sanayileştikçe bu ortaklığın potansiyelini daha da iyi farkına varıyor. Teknoloji transferi, inovasyon ve üretim bağlamında önemli çalışmalar yapılıyor. Altyapı ve üretim Afrika için son derece değerli. Sadece ihracat ve ithalattan bahsetmiyoruz. Endüstrilerin oluşumundan bahsediyoruz. Tarım, teknoloji, Afrika'nın sanayileşmesine önemli katkıda bulunuyor ama faydalar nihayetinde karşılıklıdır. Türkiye, Afrika'nın doğal kaynaklarına erişebiliyor, çeşitli pazarlarına ve büyüyen tüketici tabanına hitap ediyor."

Ceesay, dijital altyapının geliştirilmesi, tarım sektörünün iyileştirmesi ve enerji sistemlerinin geliştirilmesinin son derece hayati olduğunu belirterek, "Bizim buradaki en önemli anahtar kelimemiz elbette ki işbirliğidir. Bütün bunları yaparken çevremizi ve ekonomimizi geliştirmeyi de düşünmek zorundayız. Türkiye'yi ve Afrika'nın arasındaki ilişki karlılığın ötesinde." diye konuştu.

Jeopolitik ve ekonomik sınırların ortadan kalkmasıyla beraber Afrika'nın da artık gözde bir kıta olduğunu belirten Ceesay, "Zengin doğal kaynaklara sahibiz. Türkiye kendi rolünü bu anlamda geliştirebilir. Afrika'nın endüstriyel dönüşümünde önemli bir katkısı olmaya devam edeceğine inanıyorum zaten. Türkiye'nin özellikle yeşil enerji ve altyapı gelişimi hususunda çok önemli katkıları bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"Afrika uluslarının sanayi gelişiminde Türkiye'den öğrenecekleri birçok şey var"

Ismaila Ceesay, Afrika uluslarının sanayi gelişiminde Türkiye'den öğrenecekleri birçok şeyin olduğunu belirterek, Afrika ülkelerinin teknolojiyi artık üretebildiğini, endüstriyel üretimi geliştirebildiğini ve aynı zamanda lokal topluluklara da bu anlamda destek olabildiğini söyledi.

Ortak bir amaçla Afrika-Türkiye koridorunu oluşturduklarını ifade eden Ceesay, "Dolayısıyla daha açık pazarlar oluşturuyoruz. Yatırım ve aynı zamanda iş ortaklıkları geliştirebiliyoruz. Özellikle de üretim konusuna baktığımız zaman biz sürdürülebilir endüstriler bağlamında beraberce görev alıyoruz." dedi.

Ceesay, Türkiye ile beraber Afrika'nın çalışmalarını ve aynı zamanda ticari ilişkilerini geliştirdiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Gambiya da yine yatırım, işbirliği ve inovasyonun yapılacağı ülkelerden birisidir. Sürdürülebilir büyüme elbette ki yerel endüstrilerin varlığıyla mümkündür. Sadece burada ürünlerin oluşumuna bakmıyoruz. Bunların herkesin faydasına nasıl olsun diye buna bakıyoruz. Dolayısıyla bir sonraki yeni nesle katkıda bulunmak amacını güdüyoruz.

Yeni liderler oluşturmak yeni eğitilmiş gençlerin oluşturulması için üretiyoruz. İş birliği yapmamız gerekiyor, izole olmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bizler de Türkiye'nin deneyiminden dolayı çok eminiz bu konuda ilerleyeceğimizden ve beraberce geleceği inşa etme konusunda doğru adımlar attığımıza hiç şüphe yoktur. Son olarak da beraber ortaklaşa çalışmak hepimizin faydasına olacaktır."

"Türkiye'den bize ihraç edilen ürünlerin iyi kalitede üretilmiş, imal edilmiş ürünler"

Gana Cumhuriyeti Spor ve Rekreasyon Bakanı Kofi Adams da Türkiye'de Afrika arasındaki ticaretin son 20 yılda önemli derecede yükseldiğini ifade ederek, gerçekleştirilen forumun kendilerine çok büyük fırsatlar sağladığını söyledi.

Forumun Afrikalı iş insanlarının Türkiye'deki partnerleriyle buluşabilmeleri için muazzam fırsatlar sunduğunu ifade eden Adams, "Gerçekten çok kısa bir zamanda WCI platformu çok büyük bir ilerleme kaydetti. Türkiye, ürünleri inovasyonu, teknolojiyi ve yenilikçi ürünleri uluslararası anlamda rekabetçi fiyatlarla buluşturulabiliyor. Şu anda benim ülkemde herkes kaliteli ürünlerin peşinde, Türkiye'den üretilen ürünlerin peşinde." diye konuştu.

Adams, Türkiye'den ihraç edilen ürünlerin iyi kalitede üretildiğini belirterek, "Gana ve Türkiye ilişkilerinde kazan kazan var diyebiliriz. Bu ilişkileri iyileştirmeye, güzelleştirmeye yönelik çalışmalarımız da var. Bugünkü işbirliğimiz, Türkiye'de mühendisliği ve görünür, somut yapmış olduğu adımlarla çok daha büyük bir yere geldi." ifadelerini kullandı.

Tarımın en önemli fırsat alanlarından biri olduğunu dile getiren Adams, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gana dünyanın ikinci büyük kakao üreticisi ve çok büyük bir kapasiteye sahip. Gıda ve sebze meyve üretiminde çok büyük bir kapasitesi var. Bu sayede gıda işlemenin ve sistemlerin güçlendirilmesinin de elzem olduğu açık. Birlikte ürünleri güçlendirebiliriz ve bu sayede de bizim sınırlarımızın ötesinde piyasalara giden adımlar atabiliriz, istihdam yaratabiliriz ve mahsulde yaşanabilecek kayıpları da en aza indirebiliriz."