Afyonkarahisar sağlık turizminden daha fazla pay almak istiyor

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinin pandemi sürecinde çok büyüdüğünü kaydederek, "Sağlık turizmi öyle bir alan ki dünya için 500 milyar dolarlık demek. Azerbaycan, Irak ve Almanya'dan sağlık turizmi için ülkemizi çok fazla tercih edenler vardır. Afyonkarahisar'ımızın bu manada çok büyük imkanlara sahip olduğunu biliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, Afyonkarahisar Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Medikal Turizm Derneği işbirliğinde Anadolu'ya Yolculuk Çalıştayı yapıldı.

Çalıştayda açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Vali Çiçek'in önderliğinde Frigya'nın ayağa kaldırılması adına Ayazini Köyü'nde yürütülen çalışmalarda işe sektörün dahil edilmesinin önemine değindi.

"Bu pazarın içerisinde Türkiye'nin payı çok düşük"

Çalıştayda konuşan Vali Çiçek ise Afyonkarahisar'ın termal turizmde çok fazla kişiyi istihdam eden bir kent olduğunu ifade etti. Vali Çiçek, konuşmasında sağlık turizm alanında Afyonkarahisar'ın daha fazla pay alması gerektiğini belirterek, "Gururla 32 bin yatak kapasitemiz var diyebilen, her gittiğimiz yerde bununla anılan müthiş bir şeyle karşı karşıyayız. Anladığım kadarıyla büyük düşünme sırası artık bizdedir. Sağlık turizmi anlamında bizdedir. Sağlık turizmi öyle bir alan ki dünya için 500 milyar dolarlık demek. Bu pazarın içerisinde Türkiye'nin payı çok düşük. Şunu biliyorum Azerbaycan, Irak ve Almanya'dan sağlık turizmi için ülkemizi çok fazla tercih edenler vardır. Ülkenin sağlık potansiyelinin pandemi sürecinde ne kadar büyüdüğünü gördük. Afyonkarahisar'ımızın bu manada çok büyük imkanlara sahip olduğunu biliyoruz. Sağlık turizmini nasıl canlandıracağımızı oturup hep birlikte konuşmalıyız. Bu sağlık turizminden inşallah birlikte çabalayarak daha fazla pay almamız gerekiyor" dedi.

Çalıştay Uzman Dr. Sinan İbiş moderatörlüğünde yapılan panelle devam etti. - AFYONKARAHİSAR