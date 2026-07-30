Ağın Leblebisi Çalıştayı Elazığ'da - Son Dakika
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Ağın Leblebisi Çalıştayı Elazığ'da

Ağın Leblebisi Çalıştayı Elazığ\'da
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Elazığ'da düzenlenen çalıştayda Ağın Leblebisi'nin sorunları ve pazarlama stratejileri tartışıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından Elazığ'da, "Ağın Leblebisi Ürün Analiz Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında, FKA tarafından Elazığ'da "Ağın Leblebisi Ürün Analiz Çalıştayı" gerçekleştirildi. Kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, üreticiler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen çalıştayda coğrafi işaretli Ağın Leblebisi'nin üretim süreçlerinde yaşanan sorunlar, katma değerinin artırılması, pazarlama stratejileri ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün geliştirilmesi masaya yatırıldı. Akademisyen ve uzmanların teknik sunumlar yaptığı oturumlarda ürünün geleceğine yönelik ortak bir yol haritası belirlendi.

FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı ile her ilin kendine özgü değerlerinin daha görünür hale gelmesi, korunması ve ekonomik olarak güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ağın Leblebisi de Elazığ'ın önemli yöresel ürünlerinden biri ve güçlü bir marka değeridir. Bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştayla ürünün üretiminden pazarlanmasına, kalite standartlarından markalaşma süreçlerine kadar tüm aşamaları paydaşlarımızla birlikte değerlendirme fırsatı bulduk" dedi.

Program sonunda ortaya konulan görüş ve çözüm önerilerinin raporlaştırılarak ilgili kurumlarla paylaşılması ve uygulanabilir stratejilerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Elazığ, Ağın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağın Leblebisi Çalıştayı Elazığ'da - Son Dakika

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