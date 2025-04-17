Agora Fintech Fuarı İstanbul'da Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Agora Fintech Fuarı İstanbul'da Açıldı

TÖDEB'in düzenlediği Agora Fintech Fuarı, finansal teknolojilerde yenilikçi çözümler sunuyor.

17.04.2025 14:31
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Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tarafından düzenlenen Agora Fintech Fuarı, bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci kez kapılarını açtı.

Avrasya Teknoloji Haftası kapsamında gerçekleştirilen fuar, yerli ve yabancı sektör temsilcileri, girişimler, yatırımcılar ve kamu otoritelerini aynı platformda buluşturuyor.

Fuarın açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Ahmet Buğday, Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı Aşkın Alıcı ve sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Polat, finansal teknolojilerin ekonominin ve finansın dönüşümünde, toplumların kapsayıcı büyümesinde ve yatırımların yön değiştirmesinde etkin bir rol oynadığını belirtti.

Agora Fintech Fuarı'nın kamunun, özel sektörün, yatırımcıların ve girişimcilerin yeni köprüler kurabileceği, yeni adımlar atabileceği ve yeni bir vizyona doğru hareket alabileceği önemli bir alan olduğunu söyleyen Polat, "Yatırım ve Finans Ofisi olarak uluslararası arenada yatırımcılara Türkiye'yi, Türkiye hikayesini anlatıyoruz." dedi.

273 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekildi

Polat, Türkiye'nin 2024 itibarıyla 1,4 trilyon dolarlık ekonomisiyle dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Ülkemiz, Avrupa'nın, Asya'nın, Kuzey Afrika'nın ve Orta Doğu'nun tam kesişme noktasında olduğu bir yerde. Yaklaşık 4 saatlik bir uçuş mesafesinde 1,5 milyarlık nüfusa ve 30 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaşabildiğimiz bir yerde ve son 20 yılda yapılan 250 milyar doların üzerindeki altyapı, üstyapı yatırımlarıyla sağlıkta, finansta, dijitalleşmede ciddi bir bölgesel üs durumunda." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 22 yılda 273 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektiğini söyleyen Polat, sözlerini şunları kaydetti:

"Teknoloji girişimlerine bakıldığında 2010-2020 arasında 815 milyon dolarlık yatırım çekmiş ülkemize. Son 4 yıla baktığımızda bu rakam 5 milyar dolara yükselmiş. Fintech baktığımızda son 5 yılda bu rakam 411 milyon dolar olmuş. Yatırım ve Finans Ofisi olarak tüm paydaşlarımızla, yatırımcılar ve girişimciler nezdinde teknoloji, girişim ekosistemimizin, yatırım ortamımızın daha fazla uluslararası yatırımcının ve fonun radarına girmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"Türkiye fintech ekosistemi genç, dinamik ve büyüme potansiyeli yüksek bir ekosistemdir"

BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın da 2000'li yıllardan itibaren finans sektörünün teknolojinin sunduğu olanakları büyük bir hızla benimsediğini ve aynı hızla dönüştüğünü belirterek, "Son yıllarda ise dijital dönüşümün var olan hızı daha da ivme kazanmış, dijital teknolojilerin yoğun bir biçimde kullanıldığı finans sektörü de bu dönüşümden en çok etkilenen sektör olmuştur. Ülkemiz, genç ve teknolojiye yatkın nüfusu, güçlü bankacılık alt yapısı fintech alanındaki gelişmelere uygun bir zemin sunmaktadır." diye konuştu.

Fintech ekosistemindeki girişimci sayısının son yıllarda arttığına dikkati çeken Aydın, yerli ve yabancı yatırımcıların artan ilgisinin ekosistemin gelişime ivme kazandırdığını söyledi.

Aydın, ülkede fintech girişimlerinin birçok alanda kendini göstermesine rağmen daha çok ödeme sistemleri, dijital cüzdanlar ve bankacılık teknolojileri gibi alanlarda yoğunlaştığını dile getirerek, "Bunların yanı sıra blok zincir teknolojileri, sigorta teknolojileri, skorlama, varlık yönetimi ve kişisel finansal yönetimi gibi farklı dikeylerde de pek çok yenilikçi girişim yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Fintech çözümlerinin geleneksel finansal hizmetlere erişimde güçlük yaşayan kesimlere yenilikçi alternatifler sunarak finansal kapsayıcılığı artırdığına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Daha önce bankacılık hizmetlerine uzak kalan pek çok kişi, bugün mobil cihazlar üzerinden temel finansal işlemleri rahatça yapabilmektedir. Bu durum, fintech ekosisteminin toplumsal fayda boyutunu da göstermektedir. Türkiye fintech ekosistemi genç, dinamik ve büyüme potansiyeli yüksek bir ekosistemdir. Güçlü bankacılık sektörü, teknolojiye hızlı uyum sağlayan kullanıcılar ve girişimci ruhu yüksek fintech şirketleri sayesinde ülkemiz finansal teknolojiler alanında bölgesel bir lider konumuna doğru ilerlemektedir."

Fuarda B2B görüşmeler, paneller düzenlenecek

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz ise Agora Fintech Fuarı'nı düzenlemekteki temel amaçlarının üyelerinin kendi aralarında ve daha geniş sektörle, daha güçlü ve verimli bağlar kurmasını sağlamak, yenilikçi fikirlerin özgürce paylaşılmasına uygun bir ortam yaratmak olduğunu söyledi.

Fuarın bilgi ve deneyim paylaşımının sadece yerel düzeyde sınırlı kalmayıp, küresel ölçekte de mümkün olduğunun görüldüğünü belirten Dolaz, "Burada açılan stantlar ve sektörün tüm alanlarına dokunan zengin içerikli paneller aracılığıyla, fintech ekosistemimizi çok daha geniş ve kapsamlı bir perspektiften değerlendirme ve anlama fırsatı yakalayacağız." diye konuştu.

Dolaz, fuarın üyelerin ve sektörün karşılaştığı gerçek ihtiyaçlara etkili ve yenilikçi çözümlerin geliştirildiği dinamik bir çalışma alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu temel anlayışla, TÖDEB Agora Fintech Fuarı'nı, üyelerimizin somut ve değerli iş bağlantıları kurabileceği, en güncel bilgilere doğrudan erişebileceği ve sektördeki en iyi uygulamaları keşfedebileceği paneller, B2B görüşmeler ve verimli networking imkanlarıyla zenginleştirilmiş bir platform olarak tasarladık.

Ticaret Bakanlığımızın teşvikleriyle geçen yıl ilk kez başarıyla düzenlediğimiz TÖDEB Agora Fintech Fuarı, Türkiye'yi küresel fintech ekosisteminde önemli ve stratejik bir oyuncu haline getirme vizyonumuzun somut bir adımı niteliğindedir. Bu fuar, İstanbul'u küresel ölçekte saygın ve çekici bir fintech merkezi haline getirmeye önemli ölçüde katkı sağlayacaktır."

Türkiye'nin ve bölgedeki fintech sektörünün öncü isimleri, girişimcileri ve teknoloji sağlayıcılarının bir araya geldiği fuar, 19 Nisan'da sona erecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Agora Fintech Fuarı İstanbul'da Açıldı - Son Dakika

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