Ağrı\'da Kadınlardan Bal Üretimine Destek

Ağrı her geçen yıl artan bal üretimiyle dikkat çekerken, kadınlar da bal üretimine yöneliyor.

Eşsiz bitki florası, serin iklimi ve temiz doğasıyla arıcılık için ideal koşullara sahip olan Ağrı'da bal üretimi her geçen yıl artıyor. Türkiye'nin en yüksek zirvesine ev sahipliği yapan kentte bu yıl itibarıyla 296 yerli ve 200 gezginci olmak üzere toplam 496 arıcı, yaklaşık 77 bin arılı kovanla üretim gerçekleştiriyor. Üreticiler arasında yer alan 34 kadın arıcı, bölgedeki bal üretiminin önemli bir parçasını oluşturuyor. Kent genelinde bu yıl için 240 ton bal üretimi hedeflenirken, kadınların arıcılıktaki artan rolü yerel kalkınma açısından da stratejik önem taşıyor. Ağrı'da üretilen ve 2022 yılında coğrafi işaret tescili alarak markalaşma sürecine giren Geven balı, kadınların emeğiyle daha da değer kazanıyor.

Taşlıçay ilçesine bağlı İkiyamaç köyünde arıcı Suzan Sürmeli'nin kovanlarında bal hasadı gerçekleştirildi. Hasat programına Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ve Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç da katıldı. Vali Koç, ilin arıcılık potansiyelinin sadece üretimle sınırlı kalmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ağrı'mız, yüksek rakımı, zengin florası ve tertemiz doğasıyla ülkemizin en kaliteli ballarını üretme potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin sürdürülebilir hale gelmesi için üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Özellikle kadın arıcılarımızın bu alanda gösterdiği başarı, bizleri ayrıca mutlu ediyor. Ağrı'nın kadim topraklarından sofralara ulaşan bu emeğin her aşamasında yer almak, üreticimizin yanında olmak bizler için gurur kaynağıdır. Hedefimiz, bu üretimi katma değere dönüştürmek ve ilimizi arıcılıkta markalaştırmaktır."

Vali Koç, bal hasadının üreticilere bereket ve bol kazanç getirmesi temennisinde bulunarak, tüm arıcılara teşekkür etti. - AĞRI