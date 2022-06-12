Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler - Son Dakika
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Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler

12.06.2022 18:03

Ağrı'da taksiciler, son gelen akaryakıt zamları sonrası harekete geçti. Kent meydanında tur atıp trafiği kapatan taksiciler, gelen zamlara tepki gösterip, müşteri bulamamaktan şikayet ettiler.

Ağrı merkez Cumhuriyet Mahallesi Kırık Köprü mevkinde bir araya gelen taksiciler, akaryakıt zamlarına tepki göstermek amacıyla konvoy halinde korna çalarak, şehir turu attı.

YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR

Kültür ve Kongre Merkezi önünde bir süre yolu trafiğe kapatan taksiciler, eylemlerini Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar sürdürdü.

Ağrı'da taksicilerden zam protestosu! Konvoy halinde tur attılar

MÜŞTERİ BULMAKTA GÜÇLÜ YAŞIYORLAR

Burada yakıt fiyatlarına gelen zamlara tepki gösteren sürücüler, artan taksi ücretlerinden dolayı müşteri bulmakta zorlandıklarını belirtti. Taksiciler, daha sonra sonra dağıldı.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Ağrı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler - Son Dakika
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