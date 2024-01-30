AGROEXPO Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Tavukçuluk Fuarı Kapılarını Açtı

Türkiye'nin sektöründe en büyük fuarı olarak gösterilen AGROEXPO Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Tavukçuluk Fuarı, kapılarını 19. kez açtı.

Fuar İzmir'de toplam 330 bin metrekare alanda düzenlenen fuarda arıcılık, bitkisel üretim, canlı hayvan, fidancılık, gübre, hayvancılık, sulama sistemleri, süt teknolojileri, tohumculuk, traktörler, tarım makineleri, kanatlı sektörü ve yedek parça firmaları yer aldı.

Ticaret Bakanlığı ve Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile ikili görüşmelerin yapılacağı organizasyona 100 ülkeden yaklaşık 500 yabancı katılımcı ile toplam 300 bin ziyaretçi bekleniyor.

Söyleşi, imza günü, bilgi yarışması gibi etkinliklerin de yer alacağı fuar, 3 Şubat'ta sona erecek.

Genç çiftçilere ödül

Fuarda İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından tarım alanında çalışma yapmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, gençleri tarıma kazandırmanın, sürdürülebilir tarımın en önemli parçalarından birisi olduğunu söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çiftçi yaşının her geçen gün yükseldiğini ifade eden Şahin, "Ancak gençler bu işleri biraz daha ileri aşamaya götürmeye başladılar. Özellikle dijital tarımda ve inovatif üretimlerin tamamında gençlerle bir arada oluyoruz. ' Türkiye Yüzyılı, tarımın yüzyılı' dediğimiz bir dönemdeyiz. Bu dönemde özellikle gençlerin tarımın içinde olması, yenilikçi projeler geliştirmesi gurur kaynağı." diye konuştu.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de gençleri tarımla buluşturabilmek, onların ilgisini tarım sektörüne çekebilmek için "Toprak ve Çocuk" ve "Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikir Yarışması" gibi projelere çok değer verdiklerini belirtti.

Gelecek kaygısı, iklim değişikliği, tarımın zor ve kariyer vaadi olmaması gibi nedenlerle çiftçi ailelerinin çocuklarının bu sektörden uzaklaştığını vurgulayan Kestelli, şöyle konuştu:

"Gençlerin ilgisini yeniden tarıma yöneltmek adına onları teşvik ediyoruz. Bizler, tarımın bilinçli yapıldığında önemli bir kazanç sağlayabileceğini gençlerimize göstermek zorundayız. Onların tarım ve bağlantılı sektörleri hem önemli bir girişimcilik hem de çalışma alanı olarak görmesini sağlayacak yaklaşımlara ihtiyacımız var."

Törende, "bitkisel ve hayvansal üretim", "çevre dostu tarım", "akıllı tarım" ve "kırsal kalkınma" kategorilerinde birincilik ve mansiyon kazananlara ödülleri takdim edildi.

Sergilenmeye hak kazanan 12 projenin yer aldığı sergi, 3 Şubat'a kadar fuarda görülebilecek.