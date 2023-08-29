Ağustos ayında açlık sınırı 12 bin 198 lira, yoksulluk sınırı 39 bin 733 lira oldu

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın ağustos 2023 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ağustosta Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 12 bin 198 lira oldu. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 39 bin 733 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 15 bin 813 lira olarak belirlenirken, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 4,63 arttı.

SÜT VE YOĞURTTA FİYAT ARTIŞI

Araştırmaya göre, ağustos ayında süt fiyatlarında ortalama yüzde 12, yoğurtta yüzde 14, peynir fiyatlarında ise yüzde 26 artış görüldü.

Et ve Süt Kurumu (ESK), Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren marketlerin bir kısmına, nisan sonu itibarıyla ithal edilmiş karkas etleri düşük fiyattan vermesi sayesinde dana kıyma 190 lira, kuşbaşı 210 liradan satılmaya başlanmıştı. Bu ürünler sırasıyla bu ay 269 lira ve 289 liradan satıldı. Ulusal zincir marketler ve Ankara'nın dernek üyesi olmayan ve olup da yerli et satmaya devam eden yerel marketlerinin birçoğunda dana kıyma ortalama 303, kuşbaşı ortalama 340 liradan reyonlardaki yerini aldı.

Bir önceki aya göre, dana etinin fiyatında sınırlı bir düşüş gözlemlendi. Ayrıca bir ayda balık (kültür) ve nohut yüzde 4, tavuk yüzde 7, yağlı tohumlar (kuruyemiş) ve yeşil mercimek yüzde 10, kırmızı mercimek ve yumurta yüzde 11 oranında zamlandı.

PATATES, KURU SOĞAN FİYATLARI DÜŞTÜ

Bir ay içinde pirinç, bulgur ve un yüzde 3'er, irmik ve makarna hafif seviyede zamlandı. Semt pazarlarında hem yeşil soğan, maydanoz gibi salata yeşilliklerinin hem de ıspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları geriledi.

Patates ve kuru soğan fiyatları 20 liradan 16,7 liraya düştü. Limon, turp, barbunya, domates, karnabahar fiyatları azalırken, fasulye, börülce bamya, kabak, patlıcan fiyatları yükseldi. Bu ayın zam şampiyonu yüzde 66'lık artışla pazı oldu.

Elma, karpuz, kiraz, muzda fiyat artışları yaşanırken, nektarın, çilek, kavun, üzüm fiyatları geriledi. En düşük fiyatlı meyve bu ay 20 lira ile elma oldu. Ortalama sebze kilogram fiyatı 25,50 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 34,69 lira oldu.

Bir ay içinde zeytinyağında yüzde 24, tereyağında yüzde 22, margarinde yüzde 8, ayçiçek yağında yüzde 5 fiyat artışı yaşandı. Tuz yüzde 20, reçel yüzde 15, bal ve şeker yüzde 13, çay yüzde 3 zamlanırken, baharatlar, ıhlamur, zeytin ve salçada fiyat değişimi görülmedi. Pekmez fiyatı sınırlı seviyede azaldı.