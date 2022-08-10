Üç noktalı emniyet kemerleriyle yolculuklar daha güvenli hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Üç noktalı emniyet kemerleriyle yolculuklar daha güvenli hale geldi

10.08.2022 11:14
Üç noktalı emniyet kemerleriyle yolculuklar daha güvenli hale geldi

Ağustos ayından itibaren tüm Mercedes-Benz Travego ve Tourismo modellerinde üç noktalı emniyet kemerlerini standart donanım olarak sunulmaya başlandı.

Ağustos ayından itibaren tüm Mercedes-Benz Travego ve Tourismo modellerinde üç noktalı emniyet kemerlerini standart donanım olarak sunulmaya başlandı. Bu sistemle beklenmedik bir kazada yolcuların ağır şekilde yaralanma risklerinin yüksek oranlarda azalmasını hedefleniyor.

Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda ürettiği son teknolojiye sahip seyahat otobüsleri ile uzun yıllardır faaliyet gösteren Mercedes-Benz Türk, seyahat otobüslerindeki tüm yolcu koltuklarında üç noktalı emniyet kemerleri kullanan Türkiye'deki ilk marka olduğunu duyurdu.

Şirket, Ağustos ayından itibaren tüm Travego ve Tourismo modellerinin yolcu koltuklarını üç noktalı emniyet kemerleri ile üretim bantlarından indirmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu emniyet kemerlerinin kullanımı ile beklenmedik bir kazada yolcuların ağır şekilde yaralanma risklerinin yüksek oranlarda azaltılması hedeflenerek seyahatler daha güvenli hale geliyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Seyahat otobüsü sektöründe standartları belirleyen bir şirket olarak, yolcular, muavinler, kaptanlar, işletmeler ve müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda araçlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Bu doğrultuda Ağustos ayından itibaren Mercedes-Benz Travego ve Tourismo modellerimizin yolcu koltuklarının tümünde üç noktalı emniyet kemerleri sunarak Türkiye'de bir ilke daha imza atıyoruz. Günümüzde otomotiv sektöründe yolcu güvenliği açısından atılmış en önemli adımlardan biri olarak kabul edilen üç noktalı emniyet kemerlerini seyahat otobüslerimizde sunarak öncü güvenlik donanımlarımızı bir adım ileriye taşıdık."

Yolcu güvenliği açısından atılan en önemli adımlardan biri

Üç noktalı emniyet kemerlerinin yaklaşık 60 yıl önce yolcuların kullanımına sunulmasıyla birlikte seyahatler daha güvenli hale geldi. Özellikle şehirler arası seyahatlerde, otobüslerin daha yüksek hızlarda gittiği durumlarda, üç noktalı emniyet kemerlerinin önemi daha da artıyor.

Emniyet kemerlerindeki nokta sayısının iki yerine üç olması, kemerlerin tutuş gücünü ve yolcuların konforunu artırıyor. Beklenmedik bir kaza durumunda vücudun hem alt kısmını (bel ve kalça) hem de üst kısmını (omuz ve göğüs) tutan söz konusu kemerler, hareket eden gövdenin enerjisini vücudun üst kısmına yayarak vücudu güvende tutabiliyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Temmuzda en yüksek sıcaklık Cizre'de, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi Temmuzda en yüksek sıcaklık Cizre'de, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi Türkiye'deki suistimal tespitleri 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 20 arttı Türkiye'deki suistimal tespitleri 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 20 arttı
Kaynak: İHA

Mercedes Benz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üç noktalı emniyet kemerleriyle yolculuklar daha güvenli hale geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:52 Davutoğlu, AK Parti kongresindeki veda konuşmasına değindi: Bir hataydı
10:55 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:52 Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç'a çıkışan Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle olan pozunu "Kocam" notunu ekleyerek paylaştı
10:41 Gram altın güne yatay seyirle başladı! İşte altın fiyatlarında son durum
10:26 İmamoğlu'nun Nagehan Alçı'ya röportaj vermesi Fazıl Say'ı çılgına çevirdi: İstanbul'u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere saygısızlık bu
10:17 Trabzonspor 10 numarasını İspanya Ligi'nden buldu! Bardhi imza atmak için geliyor
10:28 Rekabet Kurulu Martı'ya soruşturma açtı
10:13 Mehmet Ali Çelebi: Bağımsız olarak devam ediyorum
10:04 Türkiye'deki işsiz sayısı azalmaya devam ediyor! Haziran ayında 136 bin kişi daha iş sahibi oldu
10:00 ABD'de uçak yolun ortasına çakıldı! Pilot ve yolcu bir sıyrık bile almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 11:14:35. #1.11#
SON DAKİKA: Üç noktalı emniyet kemerleriyle yolculuklar daha güvenli hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş