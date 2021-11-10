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AHBİB Ekim ihracatında yüzde 76 artış yakaladı - Son Dakika

AHBİB Ekim ihracatında yüzde 76 artış yakaladı

10.11.2021 10:50
AHBİB Ekim ihracatında yüzde 76 artış yakaladı

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76 artışla 190,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, 903,5 milyon dolarlık Türkiye geneli hububat,...

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76 artışla 190,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, 903,5 milyon dolarlık Türkiye geneli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatına yüzde 21 oranında katkı verdiklerini açıkladı.

Navlun ücretlerindeki dört kat artışla birlikte konteyner krizinin de etkisi ile mal tedarikinde yakın lokasyonların ön plana çıktığını belirten Başkan Hüseyin Arslan, "Türkiye üretim gücünü sahip olduğu coğrafi konumu ile birleştirerek yakın pazarlarda ciddi avantajlar yakalayabilir" dedi.

AHBİB olarak ekim ayında dünya genelinde 170 ülke ve bölgede ihracat yaptıklarını, Orta Doğu, Afrika, Avrupa pazarlarında 70'e yakın ülkede ihracat artışları yakaladıklarını belirten Başkan Arslan, navlun ve konteyner ücretlerindeki artışın 2022 yılında da devam etmesini öngördüklerini belirtti. Arslan, "Türkiye'nin navlun ve konteyner krizine yönelik atacağı en önemli adımlardan biri denizcilik sektörüne yönelik desteklerin artırılması olacaktır. Covid-19 salgınının etkili olduğu süreçte tüm dünya kısıtlamalarla kapanırken yerli denizcilik firmaları Türk ihracatçılarının pazar faaliyetlerine devam edebilmesi için önemli görevler üstlendi. Bu firmalarımız, finansal kaynaklara erişimlerinin güçlendirilmesi ve sağlanacak vergilendirme avantajları ile daha stratejik görevler yapabilir. Bir diğer önemli adım ise kara yolu ile ulaşım sağlayabileceğimiz pazarlara yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması ve ihracatçılarımıza ilave avantajlar sağlanması olacaktır. Verilecek bu destekler ve avantajlar Türk ihracatçıların lojistik maliyetlerini dengelerken uluslararası arenada rekabetçiliğimizi daha da güçlendirecektir" diye konuştu.

"Fiyat istikrarı için gümrük düzenlemelerinin süresi uzatılmalı"

Yapılan düzenlemeler ile bazı hububat, bakliyat ve yağlı tohum ürünlerinde gümrük vergilerinin 31 Aralık 2021'e kadar sıfırlanmasının sektöre olumlu olarak yansıdığını, piyasalarda fiyat istikrarının sağlandığını kaydeden Başkan Hüseyin Arslan, gümrük düzenlemesiyle birlikte ham madde fiyatlarının eskiye oranla daha dengeli hale geldiğini, bu durumun ihracatçıların dış pazarlar için doğru planlamalar yapmasına olanak tanıdığını vurguladı. Başkan Arslan, "Ham madde fiyatlarındaki artışların önüne geçildi. Ancak uygulamanın geçerlilik süresi sürdürülebilir fiyat politikası için yeterli görünmemektedir. Gümrük düzenlemesi Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılarak gıda fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmaların önüne geçilmelidir." diye konuştu.

"En fazla bakliyat ürünleri ihraç ettik"

Yılın 10'uncu ayında 221 bin 359 ton ürünü uluslararası piyasada değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Arslan, "Ekim ayında yüzde 236 artış ve 80,8 milyon dolar değer ile en fazla bakliyat ürünleri ihraç ettik. Bakliyat ürünlerinin ekim ayı ihracatımızdaki payı yüzde 42 oldu. Pastacılık ürünleri yüzde 12 artış ve 32,4 milyon dolar değer ile ikinci, yüzde 87 artış ve 18,6 milyon dolar değer ile yağlı tohumlar ve meyveler üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde 34,7 milyon dolar değer ile bölge ihracatımızın yüzde 18'ini oluşturan nohut en fazla ihraç ettiğimiz ürün olarak kayıtlara geçti." dedi.

En fazla ihracat gerçekleştirdikleri ülkenin 49,3 milyon dolar değer ile Irak olduğunu kaydeden Arslan sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüzde 181 artış yakaladığımız Irak pazarı, bölge ihracatımızın yüzde 26'sını oluşturdu. Yüzde 147 artış yakalayarak 22,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimiz Suriye ise yüzde 12'lik pay ile ikinci sırada yer aldı." - MERSİN

AHBİB Ekim ihracatında yüzde 76 artış yakaladı

Hüseyin Arslan, Türkiye, İhracat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AHBİB Ekim ihracatında yüzde 76 artış yakaladı - Son Dakika Ekonomi


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