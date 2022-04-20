AHKİB yılın ilk çeyreğinde 86 milyon dolarlık dış satım yaptı - Son Dakika
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AHKİB yılın ilk çeyreğinde 86 milyon dolarlık dış satım yaptı

20.04.2022 11:36
AHKİB yılın ilk çeyreğinde 86 milyon dolarlık dış satım yaptı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliklerinin 2022'nin ilk çeyreğinde 86 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliklerinin 2022'nin ilk çeyreğinde 86 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, birliklerinin pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini belirtti.

AHKİB'in geçen yılın ocak-mart dönemine göre yüzde 13 artış yakaladığını kaydeden Tekin, "Bölge ihracatımız 2022'nin ilk çeyreğinde 86 milyon dolara ulaştı. AHKİB'in en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesinde yüzde 353 artış ve 20,3 milyon dolarla Hollanda birinci sırada yer aldı. Hollanda'yı yüzde 19 pay ve 16 milyon dolarla İspanya, yüzde 13 pay ve 10,8 milyon dolarla Almanya takip etti." ifadelerini kullandı.

Tekin, Kazakistan, Afganistan, Pakistan, Singapur, Hong Kong, Norveç, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Gambiya ve Uganda pazarlarında ihracat hacminde en yüksek oranlara ulaştıklarını aktardı.

AHKİB'in ilk çeyrek ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Tekin, "Ocak-mart ayları arasında en çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarında ilk sırada yüzde 23 artış ve 41,9 milyon dolarla bayan dış giyim yer aldı. Bunu yüzde 20 artış ve 15 milyon dolarla bay dış giyim, yüzde 23 azalış ve 6,9 milyon dolarla suni-sentetik makine halıları takip etti." değerlendirmesinde bulundu.

AHKİB yılın ilk çeyreğinde 86 milyon dolarlık dış satım yaptı

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Hazır Giyim, Akdeniz, Ocak, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AHKİB yılın ilk çeyreğinde 86 milyon dolarlık dış satım yaptı - Son Dakika


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