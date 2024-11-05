Ahlat Elmasına Yoğun Talep - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ahlat Elmasına Yoğun Talep

Geniş Video İzle

Ahlat'ta elma üretimi artıyor, iç piyasada büyük talep var. Yerel çiftçiler kazanç sağlıyor.

05.11.2024 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahlat elmasına iç piyasada yoğun talep

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3 bin dekar alanda elma üretimi yapılıyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetiştirilen elmalar yurt içi pazarda yoğun talep görüyor.

Ahlat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yüzde 50'si hibe destekle finanse edilen "Ahlat'ta Meyveciliğin Geliştirilmesi Güdümlü" projesi ile Ahlat'ta kapama elma bahçeleri kuruldu. Kurulumu yapılan elma bahçelerinde yetiştirilen elmalar, yurt içi pazarda aranılan ürünler arasına girmeye başladı. Ahlat'ın Kınalıkoç köyündeki 60 dönümlük tarım arazisini devletten aldığı fidan desteğiyle 6 yıl önce kapama elma bahçesine dönüştüren Harun Örken, bu yıl bahçesinden 200 ton elma hasadı gerçekleştirdi.

Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, elma üreticisi Harun Örken'in kapama elma bahçesini ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar diledi. Ahlat'ta 3 bin dekar alanda elma üretimi gerçekleştirildiğini belirten Keskin, Ahlat elmasının aranılan ürünler arasına girdiğini söyledi. Keskin, "Ahlat ilçemiz Doğu Anadolu Bölgemizin en önemli tarım alanlarında olan ilçelerinden biridir. Özellikle kuru fasulye ve patates üretimiyle Türkiye'de önemli bir üretim oranına sahip olan ilçemizde son yıllarda meyvecilik ve başta da elma üretimi olmak üzere meyvecilik konusunda da ciddi adımlar atılmaya başlandı. İlçemizde 3 bin dekarın üzerinde elma bahçesi kurulu olup son birkaç yıl içerisinde tesis ettiğimiz scarlet çeşidiyle kurduğumuz elma bahçeleri de üretime geçti, verimler alınmaya başlandı. Şu anda da ilçemizin Kınalıkoç köyünde Harun Örken isimli çiftçimizin elma bahçesindeyiz. Başta üreticimiz Harun Örken olmak üzere tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim" dedi.

Elma üreticisi Harun Örken de, yetiştirdikleri elmalara her yerden talep olduğunu söyledi. Örken, "Burayı 60 dönüm bahçe olarak 2018 yılında kurduk. 7 bin 500 ağaçtan oluşan bir elma bahçesi kurdum. Elma fidanlarımızın çeşitleri ana fidanımız scarlettir kırmızı elma, tozlayıcılarımız golden ve granny smithdir. Ürünlerimizi iç piyasaya ve Doğu Anadolu Bölgesine satıyoruz. Özellikle Ağrı iline satıyoruz. Oradan gelen müşterimizde memnun olduğu için ürün satışında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz" diye konuştu.

Bahçeyi kurarken devletten sertifikalı fidan desteği aldıklarını vurgulayan Örken, "60 dönümden oluşan bahçemizde dönümüne 3 ila 3,5 ton arasında ürün elde ediyoruz. İç piyasası çok güzel. Daha önceden patates, şeker pancarı ve kuru fasulye gibi ürünler ekiyordum. Onlardan vazgeçtik, şu an tamamen bahçeciliğe ve meyveciliğe yönelmişiz. Geliri güzel masrafı da diğer tarım ürünlerine göre daha az. Güzel bir kazanç elde ediyoruz. Allah nasip ederse bunun devamını da getireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Bitlis, Bahçe, Tarım, Ahlat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ahlat Elmasına Yoğun Talep - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti Hastanenin ismi açılışa damga vurdu Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu
13:58 Ayyüce Türkeş’ten Bahçeli’nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki
13:35 İzmit’te Tüpraş Rafinerisi’nde patlama İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
12:56 MasterChef’te yüzü yanan Beyza’dan haber var MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
20:53 Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi
20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
20:14 Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye’den tamamen çekildi Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi
20:06 Büyükşehir Ebru Gündeş’e ne kadar ödedi ABB, Mansur Yavaş’ın son talimatını açıkladı Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
19:23 Amedspor’un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu
19:06 Belediye binasında gergin anlar CHP’li vekil ’Beni nasıl içeri almazsınız’ diyerek polisle tartıştı Belediye binasında gergin anlar! CHP'li vekil 'Beni nasıl içeri almazsınız?' diyerek polisle tartıştı
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 14:39:48. #1.13#
SON DAKİKA: Ahlat Elmasına Yoğun Talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.