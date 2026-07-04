Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bitlis- Ahlat İçme Suyu Projesi'nin yapımı kapsamında acele kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Bitlis-Ahlat İçme Suyu Projesi'nin yapımı amacıyla belirlenen güzergahlardaki bazı taşınmazların DSİ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Kararda çalışma yapılacak bölgenin haritasına da yer verildi.
Son Dakika › Ekonomi › Ahlat İçme Suyu Projesi İçin Acele Kamulaştırma - Son Dakika
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