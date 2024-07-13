Ahlat'ta Kadın Kooperatifi Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Ahlat'ta Kadın Kooperatifi Kuruldu

Ahlat\'ta Kadın Kooperatifi Kuruldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kadınların istihdama katılımını sağlamak amacıyla 'Ahlat Genç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi' kuruldu. Kooperatif, ilçede üretilen tarım ürünlerini katma değerli ürünlere dönüştürerek pazarlama imkanı sağlayacak.

13.07.2024 11:08  Güncelleme: 11:22
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde kadınların istihdama katılımını sağlamak amacıyla "Ahlat Genç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" kuruldu.

Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi ve İstanbul Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği (AHLATİSDER) iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında ilçede kadın kooperatifi kuruldu. Kooperatifle birlikte ilçede üretimi yapılan sebze, meyve ve tahıllar kadınlar tarafından reçel, konserve, kurutulmuş sebze ve meyve, yöresel erişte, kavurga, kuskus, tarhana ve benzeri katma değerli ürünlere dönüştürülerek pazarlanacak.

Yakın zamanda açılışı yapılacak olan kadın kooperatifini ziyaret eden Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Kooperatif Başkanı İlknur Adıyaman'dan bilgi aldı. Kadınların çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Bingöl, kooperatifin ilçeye ve kadınlara hayırlı olmasını diledi.

Ahlat Belediye Başkanı Gülmez de, belediyenin katkılarıyla kurulan kadın kooperatifine her zaman destek vereceklerini belirterek, "Bu proje ile amacımız ilçedeki tarım ürünlerini katma değerli ürünlere çevirerek üreticilerin gelirlerini arttırmak, kadın emeğini değerlendirmekle birlikte yaklaşık 100 kadına istihdam sağlamaktır. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında sunulan proje ile kooperatif bünyesinde ihtiyaç duyulan tüm malzeme ve ekipmanları almayı planlıyoruz. Projemiz, onay için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunuldu. Ahlat Belediyesi olarak kadın girişimcilerin yanındayız. Üretim ve istihdam projelerine de her zaman destek vereceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ahlat Genç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı İlknur Adıyaman da projeye desteklerinden dolayı Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve AHLATİSDER Başkanı Adnan Ayber' e teşekkür ederek, kısa zamanda adından söz ettiren bir kooperatif haline geleceklerini ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ahlat'ta Kadın Kooperatifi Kuruldu - Son Dakika

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