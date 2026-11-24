Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun yağış ve kar yağışının tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerinin belirlenmesi amacıyla zarar tespit çalışmaları başlatıldı.

Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, özellikle hasadı tamamlanamayan patates ve fasulye ekili alanlarda meydana gelen zararları belirlemek amacıyla sahada incelemelerini sürdürüyor. Ahlat Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, teknik ekiplerin tarım arazilerinde yerinde incelemelerde bulunduğu, üreticilerle görüşerek yaşanan mağduriyetleri ve talepleri dinlediği belirtildi. Açıklamada, etkilenen tarım arazileri ile ürün kayıplarının titizlikle tespit edilerek kayıt altına alındığı ifade edilerek, saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından elde edilen verilerin raporlanacağı ve gerekli süreçlerin yürütüleceği kaydedildi. Üreticilerin emeğinin korunması, tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması ve yaşanan mağduriyetlerin yerinde tespiti amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, devletin ilgili kurumlarının sahada üreticilerin yanında olduğu belirtildi.