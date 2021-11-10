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Aile boyu eğlence merkezi açılıyor - Son Dakika

Aile boyu eğlence merkezi açılıyor

10.11.2021 08:38
Aile boyu eğlence merkezi açılıyor

Bursa'nın önde gelen inşaat firmalarından Bakyapı tarafından yaptırılan Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi (EYM) 24 Kasım'da kapılarını açıyor.

Bursa'nın önde gelen inşaat firmalarından Bakyapı tarafından yaptırılan Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi (EYM) 24 Kasım'da kapılarını açıyor.

Bursa'nın her geçen gün daha da gelişen bölgesi Demirtaş'ta inşa edilen yaşam merkezi, Türkiye'nin kapalı alanda en büyük ve teknolojik oyun eğlence merkezlerinden biri. Açılış öncesi yaşanan hummalı çalışmada sona gelindi. 24 Kasım Öğretmenler Gününde hizmete girecek olan EYM'de, hazır giyim, kişisel bakım ve yeme-içme gibi alanlarda önde gelen firmaların mağazaları bulunurken, tesis Türkiye'nin kapalı alanda en teknolojik oyun eğlence merkezlerinden birine de Bursalıların hizmetine sunacak.

Parkur EYM'nin 10 bin metrekarelik bölümünde faaliyet gösterecek olan ve 'ZeplinX' markasıyla hemen her yaş grubuna hitap eden oyun ve eğlence istasyonlarının bulunduğu merkezin sadece Bursa değil, Marmara Bölgesi'nin de tek adresi olacağını belirten Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi Genel Müdürü Murat Taydaş, "Son teknolojiye sahip sinema salonları ve interaktif bowling salonu ve doğal buz pistinin de yer aldığı, 600 araç kapasiteli kapalı otoparkın bulunduğu Parkur Bursa EYM 24 Kasım 2021 tarihinde kapılarını misafirlerine açıyor. Kentin sosyal yaşamının renklenmesi ve canlanmasına büyük katkı sağlayacak olan tesisin inşaat sürecinde misafirlerin huzurlu, temiz, konforlu ve güvenli bir ortamda alışveriş yapıp, keyifli zaman geçirebilmelerini sağlamak için tüm önlemler alındı" dedi.

"Her yaşa hitap eden eğlence alanları"

Tesisin 2 katının çok seçkin mağazalarının da bulunduğu alışveriş merkezi formatında olacağını belirten Taydaş, "Onun üst katında ZeplinX adını verdiğimiz eğlence katı 7'den 70'e uyan bir tabirle her yaşa hitap edecektir. Son katta ise eğlenceyle yeme ve içmeyi entegre etmek için buz pisti, bowling ve sinema salonları bulunacak. Bizi diğer AVM'lerden ayıran özelliğimiz bütün yaş gruplarına hitap ediyoruz. Herkes için çok değişik ve farklı bir konsept olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Havalandırma ve hijyen ön planda"

Pandemi döneminin inşaat sürecine denk gelmesini avantaja çevirdiklerini belirten Taydaş, "Çünkü AVM'deki havalandırma sistemlerini, hijyen sistemlerimizi ona göre dizayn ettik. Buraya gelecek olan misafirlerimiz, çok güvenli, konforlu ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapıp eğlenebilecekler" şeklinde konuştu.

"Öğretmenlere özel sürprizler"

Açılışı 24 Kasım tarihine özellikle aldıklarını belirten Taydaş, "Öğretmenler Günü'nde onlar ve aileleri için farklı sürprizlerimiz olacak. Bir süre sonra bu sürprizlerimizi saygıdeğer öğretmenlerimizle paylaşacağız. Öğretmenler bizim başımızın tacıdır" dedi. - BURSA

Aile boyu eğlence merkezi açılıyor
Aile boyu eğlence merkezi açılıyor
Aile boyu eğlence merkezi açılıyor
Aile boyu eğlence merkezi açılıyor
Aile boyu eğlence merkezi açılıyor
Aile boyu eğlence merkezi açılıyor
Aile boyu eğlence merkezi açılıyor
Aile boyu eğlence merkezi açılıyor
Aile boyu eğlence merkezi açılıyor
Aile boyu eğlence merkezi açılıyor
Aile boyu eğlence merkezi açılıyor
Aile boyu eğlence merkezi açılıyor

Öğretmenler Günü, Türkiye, İnşaat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aile boyu eğlence merkezi açılıyor - Son Dakika Ekonomi


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