Aile Zirvesi 2025 Gerçekleşti

Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla İstanbul Atlas Üniversitesi ev sahipliğinde "Aile Zirvesi 2025" etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Kağıthane Kaymakamlığı, Kağıthane Belediyesi ve İstanbul Atlas Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, alanında uzman isimler, toplumun güçlenmesinde ve geleceğin şekillenmesinde ailenin rolünü farklı yönleriyle ele aldı.

İstanbul Atlas Üniversitesi Vadi Kampüs Dr. Ralph A. DeFronzo Oditoryumu'nda 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi için yapılan araştırmalar paylaşıldı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilenlerden Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, toplumun temel yapı taşının aile olduğunu hatırlatarak, pek çok sorunun ailede çözülebileceğini, bu kurumun daha da güçlendirilmesinin, Türkiye'nin ileri gitmesini sağlayacağını belirtti.

Kağıthane'de yaptıkları çalışmalara değinen Erten, şu ifadeleri kullandı:

"Mülki idare olarak, devlet kurumlarının koordinasyonu ve en önemli görevlerinin başında, emniyet ve asayişi sağlamak yer alıyor. Bu konuda güzel mesafeler alıyoruz ancak her şey polisiye önlemlerle olmuyor. Üç sene İstanbul'da vali yardımcılığı yaptım. Görev sürem içerisinde Bağımlılıkla Mücadele İl Komisyon Başkanlığı yürüttüm. Uyuşturucuyla mücadelede, özellikle metamfetamin konusu üzerinde çok durduk. Emniyet teşkilatımız, ülkemizde ve İstanbul'da olduğu gibi Kağıthane'de de çok güzel çalışmalar yürütüyor. Ancak biz, şunu da görüyoruz. Suça sürüklenen çocuklar var. 18 yaş altı çocuklarda suça sürüklenme oranları yükseliyor. Bizim suçluyu yakalayıp yargıya teslim etmemizden daha önemlisi, bu insanların suça sürüklenmesini engellemek. Bunun da yolu aileden geçiyor. Genelde bu tür sorunlar, parçalanmış ailelerde daha çok oluyor. Aile müessesesini çok güçlendirmemiz gerekiyor."

Türkiye'de nüfus artış hızının düştüğüne değinen Erten, "Nüfusumuz, neredeyse Avrupa Birliği'nin altına geriledi. Ülkemiz yaşlanıyor ve bundan dolayıdır ki Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu yıl, Aile Yılı ilan edildi. Bakanlıklarımız, bu konuda güzel çalışmalar yapıyor. Evliliklerin çoğalması, çocuk sahibi olmak ve güçlü bir aile olması için devletimizin çeşitli teşvikleri var. Bizlere de yerelde düşen, bu yıl aile müessesesinin, devletimizin politikalarının en güçlü şekilde icrasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de belediye olarak halkın ruh sağlığının korunmasına önem verdiklerini, belediyeye ait Aile Sağlığı Merkezinde bir psikiyatri hekimi ve dört uzman psikologla çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Aileler ve çocukların, bu merkezden terapi gibi hizmetler aldığını kaydeden Öztekin, "Bu merkezin önemi büyük. Belediye olarak, vatandaşımızın bu merkeze ihtiyaç duymaması için birçok spor etkinliği, spor sahası, kültürel ve sosyal etkinlik düzenleyerek, bu süreçlerin tetiklenmemesi için çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda, halkımızın sağlıklı bir şekilde sosyal yaşam süreçlerini artırmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak ise böyle bir etkinliğin paydaşı olmaktan ve ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin aile anlamında çok şanslı olduğunu düşündüğünü aktaran Kocabıçak, şunları kaydetti:

"En azından büyük değerleri yitirmemiş bir ülkeyiz. Bunun örneklerini görüyoruz. Bu modern dünya, pek çok şeyi bize kazandırırken aslında bazı özellikleri de bizden alıp götürüyor. Bu anlamda, Cumhurbaşkanlığımız, 2025'i Aile Yılı ilan etti. Neden bu çok önemli? Çünkü ailenin önemini hepimizin hatırlaması, bizdeki insani değerlerin ve sosyal adaletin taşıyıcısı olduğunu hatırlamamız çok önemli. Yoksa bütün sahip olduğumuz değerler günbegün azalıyor, bunun farkındayız, bunu istemiyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kağıthane Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Klinik Psikolog Fatih Çıtak ise "Ailemiz Geleceğimiz: Aileye Yönelik Tehditler ve İmkanlar" başlıklı konuşmasında, ailenin kültürel aktarım ve kimliğin köprüsü konumunda olduğunu belirtti.

Çıtak, bireyin sosyal ve psikolojik gelişiminde temel kurum ailenin sosyo ekonomik riskler, küresel, demografik, dijitalleşme ve medya, kültürel ve sosyal tehditlerle karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Konferans düzenlendi

Etkinlikte, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Derneği Başkanı, Çift ve Aile Terapisi Başkanı, Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti Emre Konuk, "Olumsuz Çocukluk Olayları, Dayanıklılık, Ailenin Gücü" başlıklı konferans verdi.

Konferanstaki görüşlerine yer verilen Emre Konuk, güvenlik, yeterli hissetme, önemsenme, saygı, takdir, değer verilme gibi duyguların temel ihtiyaç olduğuna, bu duyguların doğru yönlendirilmesi halinde aidiyet duygusunun iyi geliştiğine değindi.

Konuk, "Aidiyet de bir temel ihtiyaç. İnsanlar, hatta memeli hayvanlar bile genetik bir miras olan aidiyet duygusundan ayrılamıyor, ayrılmadan yaşamak istiyor. Bağlanma olmadığı zaman hayat yürümüyor. Aile içinde önemsenme, güvenli bir hayat, istikrar ve beğenilme olduğu zaman, aidiyetle ilgili bir sorun çıkmıyor. Ailede temel ihtiyaçları karşılama görevi, anne ve babaya ait. Çocuk bir sıkıntı yaşıyorsa, bunlardan biri aksıyor demektir." ifadelerini kullandı.

Ailenin çocuğun temel ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılamasının önemli olduğunu vurgulayan Konuk, "Ailenin gücünü iki türlü görüyoruz. Birincisi, güç iyi kullanılırsa ve iyi oluşursa, o zaman mesele yok. Kötü kullanılırsa, dengeler bozulursa, temel ihtiyaçlar karşılanmazsa, çocuk da bu temel ihtiyaçlarını sokakta kim karşılıyorsa, ona kim saygı duyuyorsa, onları bulmaya çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.