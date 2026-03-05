AJet, Tiran\'a Uçuş Başlattı

AJet, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a İstanbul ve Ankara'dan sefer başlattı.

AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk seferini gerçekleştiren uçak, Tiran Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Bu hatta seferler pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada 5 gün icra edilecek.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tiran'a ilk seferini de bugün başlatan AJet, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 gün bu hatta uçuş düzenleyecek.