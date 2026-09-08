Ak Lease, Emirates Islamic Bank ile 30 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladı

Ak Lease, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İslami finans kuruluşlarından Emirates Islamic Bank ile 30 milyon dolar tutarında finansman sözleşmesi imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ak Lease, uluslararası finansman kaynaklarını çeşitlendirme ve güçlendirme stratejileri doğrultusunda yeni bir işbirliğini daha hayata geçirdi.

İmzalanan 30 milyon doları tutarında kredi anlaşması, iki kurum arasında gerçekleştirilen ilk finansman işlemi olma özelliğini taşırken, şirketin müşterilerine sunduğu leasing yatırımlarının finansmanına kaynak sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak Lease Genel Müdürü Eser Okyay, Emirates Islamic Bank ile gerçekleştirdikleri bu ilk işlemin, uluslararası finansman ağını genişletme hedefleri açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Okyay, farklı coğrafyalardaki güçlü finans kuruluşlarıyla geliştirdikleri işbirlikleri sayesinde kaynak yapılarını çeşitlendirirken, müşterilerine daha rekabetçi ve sürdürülebilir finansman çözümleri sunma kapasitelerini güçlendirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Sağlanan 30 milyon dolar tutarındaki bu kredi, müşterilerimizin yatırımlarının finansmanında kullanılacak. Önümüzdeki dönemde de uluslararası finans kuruluşlarıyla yeni işbirlikleri geliştirerek, reel sektörün yatırım ihtiyaçlarını desteklemeyi ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

Emirates Islamic Genel Müdür Yardımcısı Mohammad Kamran Wajid de Ak Lease ile giderek güçlenen işbirliğini pekiştirmekten memnuniyet duyduklarını aktardı.

Kredinin, müşteriye özel tasarlanmış sınır ötesi finansman çözümleri oluşturma ve hayata geçirme konusundaki yetkinliklerini ortaya koyarken, büyüyen işletmelere verdikleri desteği de ortaya koyduğunu belirten Wajid, "Ak Lease ile işbirliğimiz, ortaklarımızın kendine özgü operasyonel ve fonlama ihtiyaçlarını derinlemesine anlayarak sürdürülebilir ve amaca yönelik büyümeyi destekleyen çözümler sunma konusundaki müşteri odaklı yaklaşımımızı ortaya koymaktadır." değerlendirmesini yaptı.