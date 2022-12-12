EYT 2023'e sarktı! Akşener 'verilen sözleri' hatırlatarak yaklaşan seçimleri işaret etti

Milyonlarca kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini beklerken, hükümet kanadından düzenlemenin 2023 yılının ilk ayına ertelendiği duyuruldu. Bu duyuruya ise Meral Akşener'den jet hızında açıklama geldi.

"YA SÖZÜNÜZÜ TUTUN YA DA İYİ PARTİ İKTİDARINI BEKLEYİN"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, EYT tarihi hakkında yaşanan değişimle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Akşener, EYT'li kardeşlerimizin kazanılmış haklarını yıllardır gasp eden iktidar, yine sözünden dönmenin yollarını arıyor...Ya şimdiden sözünüzü tutun; Ya da İYİ Parti iktidarında EYT sorununun tarihin tozlu raflarına nasıl kaldırılacağını izleyin" dedi.

BAKAN BİLGİN: 2 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLABİLİR

Düzenlemenin 2023 yılında yasalaşmasıyla ilk etapta kaç kişinin emekli olacağı da vatandaşlar arasında merak konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sayının 2 milyonu bulabileceğini belirterek "Di­ğer iki şartı doldurup yaşı bek­leyenler var. 'Hiç yaş şartı ol­masaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Ha­ziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sa­yı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tah­min ediyorum Meclis'ten ka­nun çıkarken bakılacak 2 mil­yon civarında olabilir veya değişebilir" demişti.