Milyonlarca kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini beklerken, hükümet kanadından düzenlemenin 2023 yılının ilk ayına ertelendiği duyuruldu. Bu duyuruya ise Meral Akşener'den jet hızında açıklama geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, EYT tarihi hakkında yaşanan değişimle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Akşener, EYT'li kardeşlerimizin kazanılmış haklarını yıllardır gasp eden iktidar, yine sözünden dönmenin yollarını arıyor...Ya şimdiden sözünüzü tutun; Ya da İYİ Parti iktidarında EYT sorununun tarihin tozlu raflarına nasıl kaldırılacağını izleyin" dedi.
Düzenlemenin 2023 yılında yasalaşmasıyla ilk etapta kaç kişinin emekli olacağı da vatandaşlar arasında merak konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sayının 2 milyonu bulabileceğini belirterek "Diğer iki şartı doldurup yaşı bekleyenler var. 'Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir" demişti.
Son Dakika › Ekonomi › EYT 2023'e sarktı! Akşener 'verilen sözleri' hatırlatarak yaklaşan seçimleri işaret etti - Son Dakika