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AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer - Son Dakika

AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer

21.11.2021 14:20

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, dolar kurundaki yükseliş hakkında gündem yaratan bir açıklama yaptı. Ellibeş, "Recep Tayyip Erdoğan dese ki: Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron, istediğini söyle biz yapalım, senin istediğin kadar nefes alalım. Bunları yaparsak dolar da avro da yemin ediyorum düşer. Ama ne oluruz? Bağımsızlığım nereye gider? Hürriyetimiz ne olur? Ayaklar altına düşer" dedi.

AK Partili Ellibeş, Gebze'de; partisinin Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuştu. AK Parti'nin 20 yılı geride bıraktığını dile getiren Ellibeş, "Bir yeni 20 yılın başlangıcındayız. Gelecek 20 yılı muhalefetin eline bırakamayız, bırakmamalıyız. Bırakırsak yanlış yaparız. Bu 20 yılda yaptıklarımızı bir kalemde silip atarlar. Gelecekle ilgili hayalleri, vizyonları yok çünkü. Tek bir şeye odaklanmışlar, koro halinde bir şeyi söylüyorlar: O da AK Parti karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Bu konuda hemfikirler. Başka vaatleri var mı? Yok. Çünkü onlara akıl veren, yöneten bir üst akıl var" diye konuştu.

"BUNLARI YAPARSAK DOLAR DÜŞER AMA BAĞIMSIZLIĞIMIZ DA GİDER"

Dolar kurundaki yükseliş hakkında da konuşan Ellibeş, "Recep Tayyip Erdoğan dese ki: Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron, istediğini söyle biz yapalım, senin istediğin kadar nefes alalım, senin istediğin kadar oturalım, ayakta duralım. Bunları yaparsak; dolar da avro da şu da bu da düşer mi? Yemin ediyorum düşer. Ama ne oluruz? Bağımsızlığım nereye gider? Hürriyetimiz ne olur? Ayaklar altına düşer.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş: Erdoğan, Biden ve Macron'a bunu derse dolar da avro da yemin ediyorum düşer
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş.

"BİZİM BİR DAVAMIZ VAR, DERTLİYİZ"

Bizi avro ile yıkamazsınız, dolar ile deviremezsiniz. Yalanlarınızla bir şekilde bizi mağlup edemezsiniz. İnandık, iman ettik. Sevdamız var. Bizi sıradan bir siyasi parti olarak görüyorlar. Yanılıyorlar ama hala farkında değiller. Bizim bir davamız var, dertliyiz. Dava partisiyiz biz. Kişiler gider, dava kalıcıdır. Büyük bedeller ödedik, ödeyeceğiz" yorumunu yaptı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Kocaeli, dolar, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer - Son Dakika
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