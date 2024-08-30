AK Parti Konya İl Başkanı ve Milletvekilleri Konya Ticaret Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

AK Parti Konya İl Başkanı ve Milletvekilleri Konya Ticaret Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na Katıldı

AK Parti Konya İl Başkanı ve Milletvekilleri Konya Ticaret Odası\'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı\'na Katıldı

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Ticaret Odası'nın (KTO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na konuk oldu. Toplantıda, ekonomi ve iş dünyasının sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

30.08.2024 12:27
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AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Ticaret Odası'nın (KTO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na konuk oldu.

Konya Ticaret Odası'nın Ağustos ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Meryem Göka, Mehmet Baykan, Latif Selvi ve Mustafa Hakan Özer konuk olarak katıldı. Meclis Başkanı Ahmet Arıcı tarafından açılan toplantıda gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından istişare bölümüne geçildi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, AK Parti heyetine toplantıya katılımları için teşekkür ederek özel sektörün sorunlarının çözümü için birlik ve berberliğin önemine vurgu yaptı. Öztürk, "Ekonomide rasyonelleşme anlayışıyla yürütülmekte olan finansal istikrar programını ekonomimizin geleceği açısından önemli görmekteyiz. Konya özel sektörü olarak ekonomi yönetimimizin yürüttüğü programın başarısı için; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın devamı açısından üzerimize düşen görevleri yerine getirmeyi sürdürmekteyiz. Konya, üretimden ihracata, istihdamdan gayrı safi yurt içi hasılaya kadar birçok ekonomik parametrede Türkiye'de önde yer alan bir şehirdir. Konyamızın, ülkemizin ekonomik kalkınmasına sağladığı katkı sebebiyle, bu şehrin iş alemi temsilcileri olarak büyük bir mutluluk duymaktayız. Dönem dönem küresel ekonomiden kaynaklı, dönem dönem ise finansal sıkılaştırma uygulamaları ve yüksek enflasyon ortamında zor bir süreçten geçen reel sektörümüzün sıkıntılarını iletmek, sorunlarına çözüm bulmak amacıyla tüm kurumalarımızla ortak hareket etmeye önem vermekteyiz. İstişare kültürü şehrimizin ekonomik gelişimine katkı sağlamakta aynı zamanda özel sektör temsilcilerimiz için önemli bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Düzenlediğimiz toplantımıza katılan milletvekillerimiz ve il başkanımız ile üyelerimizin ve sektörlerimizin talep ve önerilerini birlikte değerlendireceğiz. Sorunların çözümü noktasında ortak akılda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda söz alan Konya Ticaret Odası meclis üyeleri sektörleri ile ilgili sorun ve talepleri dile getirdi. AK Parti Konya Milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 142 yıllık geçmişe sahip olan Konya Ticaret Odası'nın kuruluşunun ilk yıllarından itibaren şehrin ekonomisinin gelişimi adına ulaşım ve sulama projelerinden, mesleki eğitime kadar bir çok önemli konuları dile getirdiğini ifade ederek, Konya sanayisi ve ticaretine katkı sağlayan iş aleminin görüşlerine önem verdikleri ve Konya'ya hizmet açısından kurumlar olarak birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Angı, "Konya Ticaret Odası meclis üyelerinin istihdam sağlamasından, üretime, yatırıma, ihracata devam ederek şehrimiz ekonomisinin büyümesine katkıda bulunmasından gurur duyuyoruz. Tüm iş alemi temsilcilerine teşekkür ediyorum. Milletvekillerimizle birlikte şehrimiz sektörlerinin sorunlarının çözümü için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi AK Parti Konya İl Başkanı ve Milletvekilleri Konya Ticaret Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Konya İl Başkanı ve Milletvekilleri Konya Ticaret Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika
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