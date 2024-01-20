AK Parti Kütahya İl Başkanı: Kütahya\'ya 21 yılda 6 Milyar 544 Milyon TL değerinde 177 tesis inşa edildi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 21 yılda Kütahya'ya 6 Milyar 544 Milyon TL değerinde 177 tesis inşa edildiğini, Kütahyalılar için üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Kütahya'ya yapılan DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Mustafa Önsay, " Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 21 yılda Kütahya'da inşa ettiğimiz 21 sulama tesisi ile toplamda 167 bin 530 dekar, kısmi olarak 36 bin110 dekar arazi olmak üzere toplam 203 bin 640 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık" dedi.

"Kütahya'mızda su kaynaklarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz"

Kütahya'da su kaynaklarına sahip çıkmaya devam ettiklerini söyleyen İl Başkanı Önsay," Kütahya'da refah düzeyinin artması için son 21 yılda 177 adet tesis ile 6 milyar 544 milyon TL yatırım yapıldı. 21 yılda 21 baraj, 8 gölet ve 1 adet yeraltı depolaması inşa edilerek 147 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldı" dedi.

"5 baraj ve 1 gölette inşaat çalışmaları devam ediyor"

DSİ tarafından Kütahyalı çiftçilerin tarımsal arazilerinin büyük bir emek ve özveri ile değerlendirildiğine vurgu yapan Başkan Önsay," Kütahya'nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa edilmektedir. Şu anda 5 baraj ve 1 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 51 bin 860 dekar tarımsal arazi daha sulama suyuna kavuşmuş olacak. Diğer taraftan bugüne kadar tamamlanan içme suyu tesisleri ile 105 bin 595 kişinin ihtiyacını karşılayabilen, yıllık 15 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz" dedi.

"Taşkın riskine karşı vatandaşlarımız ve toprağımız güvende"

Önsay," Ayrıca, Kütahya'da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 118 adet taşkın koruma tesisi ile 144 adet yerleşim yeri ve 11 bin 463 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 7 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirilen taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz" dedi.

"Verimli ve değerli topraklar için arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme yatırımlarının öneminin farkındayız"

İl Başkanı Mustafa Önsay, " Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri çerçevesinde Kütahya'da 3 adet iş tamamlanarak 119 bin 450 dekar alan tescili, inşaatı devam eden işlerde kısmi olarak 167 bin dekar arazi tescili olmak üzere toplam 286 bin 450 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Kütahya'da 26 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır" dedi.

"20 bin hanenin enerji ihtiyacı Kütahya'da Kurulu HES'lerle karşılanmaktadır"

Kütahya'da son 21 yılda 3 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 59,91 Milyon KWh enerji üretimi sağlandığını ifade eden Başkan Önsay, "Kurulu gücü 14,02 MW olan bu tesisler sayesinde Milli Ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 131 Milyon TL katkı sunulmuştur. Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 1 adet HES ile de Ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 20 bin hanenin enerji ihtiyacı Kütahya'da Kurulu HES'lerle karşılanmaktadır" dedi.

Çalışmaların devam edeceğine vurgu yapan Önsay, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün hayata geçirdiği projeler hakkında değerli Kütahyalılardan, özellikle de tesislerden birebir faydalanan çiftçilerden alınan olumlu geri dönüşler DSİ ekiplerini motive etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle "Türkiye Yüzyılı" idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA