AK Partili Akbaşoğlu açıkladı: Memur ve emeklinin alım gücünü artıracak düzenleme yolda - Son Dakika

Türkiye'de artan enflasyon ve azalan alım gücüyle alakalı olarak Temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zam yapılması konusunda kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısında yaptığı konuşmasında, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN ÇALIŞANLARI UMUTLANDIRAN SÖZLER

Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında bugünkü TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da yapılacak düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZIN DURUMUNU İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Açıklamalarında Akbaşoğlu, alım gücüyle ilgili olarak "Şunu ifade etmek isterim ki Türkiye, hakikaten Covid-19 pandemisi nedeniyle, bütün dünyanın içerisinde bulunduğu sıkıntı nedeniyle üzerine düşen sıkıntıları görmektedir. İktidarımız, bu sıkıntıların aşılması ile ilgili her yeni paketi kamuoyuyla paylaşmaktadır. Alım gücünü artırmak suretiyle bütün vatandaşlarımızın durumunu iyileştireceğimizin bilinmesini isterim." ifadelerine yer verdi.

TEMMUZ AYINA İŞARET ETTİ

Düzenlemeler için Temmuz ayını işaret eden Akbaşoğlu, "Bu manada, temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimiz ile ilgili gerçekten iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ve bu sıkıntıların, alım gücü artırılmak suretiyle giderileceğini, bu konuyla ilgili her türlü kanuni düzenlemenin yapılacağını da ifade etmek isterim." dedi.