AK Partili Akbaşoğlu açıkladı: Memur ve emeklinin alım gücünü artıracak düzenleme yolda - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Akbaşoğlu açıkladı: Memur ve emeklinin alım gücünü artıracak düzenleme yolda

10.05.2022 18:44

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimiz ile ilgili gerçekten iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de artan enflasyon ve azalan alım gücüyle alakalı olarak Temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zam yapılması konusunda kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısında yaptığı konuşmasında, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN ÇALIŞANLARI UMUTLANDIRAN SÖZLER

Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında bugünkü TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da yapılacak düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZIN DURUMUNU İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Açıklamalarında Akbaşoğlu, alım gücüyle ilgili olarak "Şunu ifade etmek isterim ki Türkiye, hakikaten Covid-19 pandemisi nedeniyle, bütün dünyanın içerisinde bulunduğu sıkıntı nedeniyle üzerine düşen sıkıntıları görmektedir. İktidarımız, bu sıkıntıların aşılması ile ilgili her yeni paketi kamuoyuyla paylaşmaktadır. Alım gücünü artırmak suretiyle bütün vatandaşlarımızın durumunu iyileştireceğimizin bilinmesini isterim." ifadelerine yer verdi.

TEMMUZ AYINA İŞARET ETTİ

Düzenlemeler için Temmuz ayını işaret eden Akbaşoğlu, "Bu manada, temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimiz ile ilgili gerçekten iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ve bu sıkıntıların, alım gücü artırılmak suretiyle giderileceğini, bu konuyla ilgili her türlü kanuni düzenlemenin yapılacağını da ifade etmek isterim." dedi.

YORUMLAR
500
TBMM Genel Kurulu TBMM Genel Kurulu 30 maddelik müsilaj teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak 30 maddelik müsilaj teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Memur, TBMM, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi AK Partili Akbaşoğlu açıkladı: Memur ve emeklinin alım gücünü artıracak düzenleme yolda - Son Dakika


Son Dakika
18:35 Turizm sektörünün tecrübeli ismi Ali Kızıldağ yeni sezondan umutlu: Krizlere bağışıklık kazandık
17:49 AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı binası önünde panik! Şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ünlü ilişki terapistinden yardım istedi
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
16:59 Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 18:50:51. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partili Akbaşoğlu açıkladı: Memur ve emeklinin alım gücünü artıracak düzenleme yolda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement