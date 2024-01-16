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AK Partili Tavas Belediyesi Personellerine Yüzde 85-110 Arası Zam Yaptı - Son Dakika
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AK Partili Tavas Belediyesi Personellerine Yüzde 85-110 Arası Zam Yaptı

AK Partili Tavas Belediyesi, Bem-Bir-Sen ve Hizmet-İş Sendikası Denizli Şubesi ile yapılan toplu sözleşmeler sonucunda personellerine yüzde 85 ile yüzde 110 arasında zam yapacak. Sosyal denge tazminatı sözleşmesinden 53 personel, toplu iş sözleşmesinden ise 140 işçi yararlanacak. Sendika yetkilileri, yapılan sözleşmelerin enflasyonun üzerinde olduğunu ve işçilere dini bayram ikramiyeleri de verildiğini belirtti. Belediye Başkanı İnamlık ise çalışma arkadaşlarına hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

AK Partili Tavas Belediyesi Personellerine Yüzde 85-110 Arası Zam Yaptı
16.01.2024 - 13:39,
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AK Partili Tavas Belediyesi, sendikayla yaptığı toplu sözleşmeyle beraber personellerine yüzde 85 ile yüzde 110 arasında zam yaptı.

Tavas Belediyesi, Bem-Bir-Sen ile 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' ve Hizmet-İş Sendikası Denizli Şubesi'yle 'Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı. Sosyal denge tazminatı sözleşmesinden 53 personel, toplu iş sözleşmesinden ise 140 işçi yararlanacağı öğrenildi.

AK Partili Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Bem-Bir-Sen Denizli İl Başkanı Osman Kurt ile 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' ve Hizmet-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez ile de 'Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı. Yapılan toplu iş sözleşmesine göre daimi işçiler ve belediye şirket personelleri yüzde 85-110 arası zam alacak. Sosyal denge tazminatı sözleşmesinden 53 personel, toplu iş sözleşmesinden ise 140 işçi yararlanacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez, "Yapılan toplu iş sözleşmesi enflasyonun üzerinde imzalandı. İlk defa sendikalı olan işçilerimize sosyal haklarının yanında dini bayram ikramiyeleri de verildi. Tavas Belediye Başkanımız Hüseyin İnamlık'a işçilerimizi enflasyona ezdirmediği için çok ama çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun"

İmza töreninin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı İnamlık ise "Bem-Bir-Sen Denizli İl Başkanımız Osman Kurt ile sosyal denge tazminatı sözleşmesini, Hizmet-İş Sendikası Denizli Şube Başkanımız Sezai Söylemez ile de daimi işçilerimizin ve belediye şirket personellerimizin toplu iş sözleşmesini imzaladık. Çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Partili Tavas Belediyesi Personellerine Yüzde 85-110 Arası Zam Yaptı - Son Dakika
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