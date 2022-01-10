AKAMİB, geçen yıl 896,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, 2021'de 896,7 milyon dolarlık dış satım yaptıklarını bildirdi.

Kılıçer, yazılı açıklamasında, küresel pazarda yaşanan zorluklara rağmen sektörün 2021'i başarıyla geride bıraktığını ifade etti.

Birliklerinin ihracatta artış yakaladığını aktaran Kılıçer, şunları kaydetti:

"2021 yılını geçen 2020'ye göre 25,3'lük artış ve 896,7 milyon dolarlık ihracatla kapatıyoruz. Yıl genelinde en fazla ihracat artışını yüzde 72 ile Libya'ya gerçekleştirdik. 2021'de Irak'ın ardından İsrail, Almanya, Libya, Birleşik Devletler, Fransa, İtalya, Suriye, Birleşik Krallık, ve Romanya sırasıyla en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke oldu. Alt ürün gruplarına göre, yıl genelinde ilk sırayı yüzde 24,8 artış ve 546,1 milyon dolarla mobilyalar ürün grubu alırken, 143,8 milyon dolarlık ihracatla keresteler, sandık, kafes, palet ürün grubu onu izledi. Kağıt, karton ve matbu yayınların ihracatı yüzde 13,8 artışla 123,2 milyon dolar olurken, orman tali ürünleri ihracatı yüzde 27,2 artışla 47,2 milyon dolar oldu. 2021'de yüzde 38,4 ile en fazla ihracat artışı diğer ahşap mamulleri ürün grubunda yaşandı."