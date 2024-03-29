Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi

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Akaryakıt fiyatlarının seçim sonrası daha da artarak üç haneli rakamlara çıkacağı gerekçesiyle tabelalara değişim talimatı verildiği iddiası kamuoyunda infial yarattı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yapılan araştırmalar sonucunda, akaryakıt dağıtım şirketlerinin iddia edildiği gibi bir talepte bulunmadığı tespit edilmiştir. Akaryakıt dağıtım şirketlerinin, 'bu sene sonunda akaryakıt fiyatlarının üç hanelere geleceğine dair' bir tahmininin bulunmadığı belirlenmiştir" denildi.

29.03.2024 07:38  Güncelleme: 07:47
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31 Mart seçimleri sonrasında akaryakıt fiyatlarının artarak 3 haneli rakamlara çıkacağı gerekçesiyle dağıtım şirketlerinin yeni tabela talebinde bulunduğuna yönelik iddia gündem yarattı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi akaryakıt istasyonlarına dağıtım şirketlerinden tabela değişikliği talimatı gittiği iddialarını yalanladı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi." iddiası doğru değildir. Yapılan araştırmalar sonucunda, akaryakıt dağıtım şirketlerinin iddia edildiği gibi bir talepte bulunmadığı tespit edilmiştir." denildi.

"DEZENFORMASYONLARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Akaryakıt dağıtım şirketlerinin, 'bu sene sonunda akaryakıt fiyatlarının üç hanelere geleceğine dair' bir öngörüsü veya tahmininin bulunmadığı belirlenmiştir. Seçim öncesinde kamuoyunu manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde üretilen dezenformasyonlara itibar etmeyiniz.

Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Muhammet Karaçam: 99 ÖDERİZDE 100 NASIL ÖDERİZ. SİGORTA KASKO BAKIM DERKEN EVDE 1 KİŞİ ARABAYA ÇALIŞACAK. . ŞAKA GİBİ YA. ÜLKEMİZDE MALESEF AKARYAKIT ÇOK PAHALI. ARABANMI VAR DERDİN VAR 65 3 Yanıtla
  • ömer duman: bu sene olmazsa da seneye.. 45 2 Yanıtla
  • Dogan Güneş: Evet Dolarda 10 olaz demiştiniz şimdi 32 TL oldu ona göre?? 36 4 Yanıtla
  • Adem Şahin: Ben hep 50? alıyorum diyenler yandı?? 33 3 Yanıtla
  • Aydemir Akarslan: Yavaş yavaş iddalarla insanların nabzı ölçülüyor, yakın gelecekte bu idda doğru olarak karşımıza çıkacak, hep 50 alanlar içinde yeni tarife 50/50 alıyorum olacak! :) 32 2 Yanıtla
  • mert çelik: oyle dıyorlar sonra fıkır degısebılıyorlar 5 2 Yanıtla
  • elmas bulut: TMM DEMEKKİ OLACAK BU İŞ BÖYLE ÜSTÜNE GİDİLDİYSE 3 0 Yanıtla
  • elmas bulut: 2 3 TL DEN 45 TL OLDU. 100 TL Mİ OLMAYACAK. BUNDA TUHAFLIK NERESİNDE 0 0 Yanıtla
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