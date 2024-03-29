31 Mart seçimleri sonrasında akaryakıt fiyatlarının artarak 3 haneli rakamlara çıkacağı gerekçesiyle dağıtım şirketlerinin yeni tabela talebinde bulunduğuna yönelik iddia gündem yarattı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi akaryakıt istasyonlarına dağıtım şirketlerinden tabela değişikliği talimatı gittiği iddialarını yalanladı.
DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi." iddiası doğru değildir. Yapılan araştırmalar sonucunda, akaryakıt dağıtım şirketlerinin iddia edildiği gibi bir talepte bulunmadığı tespit edilmiştir." denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Akaryakıt dağıtım şirketlerinin, 'bu sene sonunda akaryakıt fiyatlarının üç hanelere geleceğine dair' bir öngörüsü veya tahmininin bulunmadığı belirlenmiştir. Seçim öncesinde kamuoyunu manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde üretilen dezenformasyonlara itibar etmeyiniz.
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi - Son Dakika
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