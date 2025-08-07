Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı! İşte güncel tabela fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında bir süredir beklenen indirim nihayet gerçekleşti. Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki dalgalanmanın etkisiyle, motorin grubunda gece yarısı itibarıyla litre başına 1 lira 70 kuruşluk indirim yapıldı. Söz konusu indirim, sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı. Gözler şimdi benzin fiyatlarına çevrilmişken, 7 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. İşte büyük şehirlerdeki yeni benzin ve motorin fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 51.50 TL
Motorin litre fiyatı: 52.07 TL
LPG litre fiyatı: 26.51 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 51.35 TL
Motorin litre fiyatı: 51.95 TL
LPG litre fiyatı: 25.88 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.21 TL
Motorin litre fiyatı: 52.95 TL
LPG litre fiyatı: 26.40 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.53 TL
Motorin litre fiyatı: 53.29 TL
LPG litre fiyatı: 26.33 TL
