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Akaryakıt sektörü Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplandı - Son Dakika

Akaryakıt sektörü Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplandı

18.02.2022 19:24
Akaryakıt sektörü Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplandı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre-Alp, ETSO 15. Meslek Komite üyeleri ve odaya kayıtlı akaryakıt sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre-Alp, ETSO 15. Meslek Komite üyeleri ve odaya kayıtlı akaryakıt sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Akaryakıt sektörü toplantısı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) gerçekleştirildi. Sektörün sorunlarının konuşulduğu toplantıda çözüm önerileri ve iyileştirme yapılması hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Yaşanan sorunları ilgili makamlara iletmek üzere toplantı düzenlediklerini söyleyen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Akaryakıt sektörü bütçede önemli yer tutuyor. Akaryakıt satışı, vergi tahsilatı ve istihdam ile büyük katkı sağlanıyor. Toplantıda dile getirilen tüm hususlar başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara iletilecek. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak sektör sorunlarının çözümlenmesi için konuyla ilgili takipte kalacağız" ifadelerine yer verdi.

Kamu, özel sektör ve vatandaşlara 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren akaryakıt istasyonlarının işlerini sürdürebilmenin mücadelesini verdiğini aktaran Zıpkınkurt, gerçekleşen toplantıda sektör ile ilgili belirlenen sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, toplantıda dile getirilen tüm hususların başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara iletileceklerini söyledi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak sektör sorunlarının çözümlenmesi için konu ile ilgili takipte kalacaklarını aktaran Zıpkınkurt, şartların iyileştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Toplantıda akaryakıt sektörü temsilcileri görüşlerini dile getirdi. - EDİRNE

Akaryakıt sektörü Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplandı
Akaryakıt sektörü Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplandı

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Akaryakıt, Emre Alp, Türkiye, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt sektörü Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplandı - Son Dakika Ekonomi


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