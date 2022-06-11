Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı - Son Dakika
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Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı

11.06.2022 00:41

Akaryakıta bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı. Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 28.44'e, Ankara ve İzmir'de 28.57'ye çıktı.

Brent petrol ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından İstanbul'da 26.23'ten satılan benzinin litresi 28.44'e yükseldi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.36'dan 28.57'ye çıktı.

ZAMLAR ÜST ÜSTE GELDİ

27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artarken, 2 Haziran tarihinde benzin 1 lira 22 kuruş, motorin 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı. 8 Haziran tarihinde ise motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş artmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı - Son Dakika
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