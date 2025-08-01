Akaryakıta zam geliyor! Motorin 57 TL'yi aşıyor, benzin 55 TL'ye dayandı - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıta zam geliyor! Motorin 57 TL'yi aşıyor, benzin 55 TL'ye dayandı

Akaryakıta zam geliyor! Motorin 57 TL\'yi aşıyor, benzin 55 TL\'ye dayandı
01.08.2025 09:44
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Benzin ve motorin fiyatlarında gece yarısından sonra bir artış bekleniyor. Geçtiğimiz hafta 44 kuruşluk zam pompaya yansımıştı.1 Ağustos gece yarısı itibariyle motorin bazı illerde 57 TL'yi, benzin ise 55 TL'yi aşacak.

Benzin ve motorine bu gece yarısından sonra zam gelmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt tarifelerine zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin litre fiyatına 1 liranın üzerinde zam gelecek.

İKİNCİ ZAM YOLDA

Geçtiğimiz hafta yapılan 44 kuruşluk zammın ardından yeni bir artış daha yolda. Brent petrolün varil fiyatının yeniden 70 doların üzerine çıkması, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiledi. Zammın ardından benzinin litresi bazı illerde 55 liraya yaklaşırken, motorin litre fiyatı ise 57 lirayı geçecek. Böylece akaryakıt fiyatlarında temmuz başında yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası başlayan artış trendi devam etmiş olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,36 TL

Motorin: 53,70 TL

LPG: 25,88 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,21 TL

Motorin: 53,58 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52.07 TL

Motorin: 54,60 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,40 TL

Motorin: 54,94 TL

LPG: 26,33 TL

Ekonomi, Gündem, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta zam geliyor! Motorin 57 TL'yi aşıyor, benzin 55 TL'ye dayandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • osman k:
    asgari ücreti de otomatiğe bağlanmasını istiyorum 19 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    Böyle devlet yönetmeye ne var. verin bana bu ekonomi ihtisası yapmadan ben de yönetirim. ona zam buna zam. dağa taşa zam. en son aldığımız hava kaldı . 19 0 Yanıtla
    Samet:
    O da zamandı. İstasyonlardan haberiniz yok sanırım???? 0 0
  • OSMANLI TORUNU:
    İktidar bir an önce istifa etsin 2 yıl daha bu hükümetle ülke batacak enflasyonu çıkartmak için elinden geleni yapan bir yönetimi halk görmek istemiyor erken seçim olsun bırakın artık yeter mafettiniz ülkemi yaşanmaz hale getirdiniz dogalgaza elektirege yola suya vergiye zamla milleti bezdirdiniz. 5 0 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    isterse 100 lira hatta 200 lira olsun...ben hep 50 liralık alıyorum... 1 0 Yanıtla
  • mustafa aydoğan:
    Geçen 3 ile 5 gün arasında şurada petrol bulduk dediler. Bizde dedikki hayırlı olsun petrol 60 TL bunların her buluşu zam Almanya bizi kıskanıyor 0 0 Yanıtla
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