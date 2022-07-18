Akaryakıtta düşüş dönemi! Bu gece benzin fiyatına indirim geliyor - Son Dakika
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Akaryakıtta düşüş dönemi! Bu gece benzin fiyatına indirim geliyor

18.07.2022 09:45

24 Şubat'tan beri devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son dönemde zam haberleriyle araç sahiplerini zora sokan benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 96 kuruş indirim gelmesi öngörülüyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU KEZ ZAM DEĞİL İNDİRİM YOLDA

Son dönemde gelen zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran benzine bu kez büyük bir indirim yolda. 19 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 96 kuruşluk indirim bekleniyor.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 23 lira 67 kuruştan 22 lira 71 kuruşa gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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SON DAKİKA: Akaryakıtta düşüş dönemi! Bu gece benzin fiyatına indirim geliyor - Son Dakika
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