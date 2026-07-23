Akaryakıtta Zam Fırtınası Devam Ediyor - Son Dakika
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Akaryakıtta Zam Fırtınası Devam Ediyor

23.07.2026 10:21
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ABD-Iran gerilimi ve Rusya'nın ihracat yasağı, petrol fiyatlarını artırarak akaryakıtta zamları tetikledi.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - ABD ile İran savaşı ile Rusya'nın dizel ihracatını yasaklaması, Brent petrol ve akaryakıt fiyatlarını uçurdu. Akaryakıta art arda gelen zamlar, gerek benzin gerekse de motorindeki ÖTV'yi eritti. Motorinde ÖTV tutarı, 1 TL 27 kuruşa düştü. Motorine, birkaç gün içinde gelmesi beklenen zamla ÖTV sıfırlanacak. İzleyen aşamada gelen zamlar, ÖTV desteği olmadığı için doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

ABD ile İran savaşı ve Hürmüz Boğazı gerilimi, Brent petrol fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Halen, 96 dolardan işlem gören Brent petrol, 100 dolara koşuyor.

Küresel piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatları da artıyor. Özellikle motorin fiyatları, Rusya'nın ihracatı yasaklamasıyla küresel piyasalarda ciddi bir tırmanışa geçti. Motorinin metrik ton fiyatı, bin 250 doları aştı. Bu tutar, geçen hafta bin 117 dolar düzeyinde seyrediyordu.

AKARYAKITA ZAM DALGASI

Bu gelişme, son birkaç haftada benzin ve motorine peş peşe zam yapılmasına yol açtı. Motorine, en son salı 1,12 lira, benzine de bugünden geçerli 1,24 lira zam yapıldı.

Akaryakıta art arda gelen zamlar, gerek benzin gerekse de motorindeki ÖTV'yi eritti. Motorinde ÖTV tutarı, 1,27 liraya düştü.

Sektör kaynakları, motorine, birkaç gün içinde yeni bir zam daha gelebileceğini belirterek, "Bu ayın başında Resmi Gazete'de yayımlanan yeni eşel mobil kararı gereğince zammın yüzde 50'si ÖTV'den karşılanıyor. Yeni zamla birlikte motorinde ÖTV sıfırlanacak. İzleyen aşamada gelen zamlar, ÖTV desteği olmadan doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıtılacak" diye konuştu.

Sektör kaynakları, bugün uygulamaya giren zammın ardından benzinde kalan ÖTV tutarının da 4,10 liraya gerilediğini söyledi.

EKİM AYINDA SONA ERECEK

Resmi Gazete'de 3 Temmuz'da yayımlanan karara göre, yurt içi rafineri fiyatlarındaki artışların yüzde 50'si 31 Temmuz'a kadar ÖTV indirimiyle karşılanacaktı. Ancak, son zamlarla ÖTV eridi. Bu nedenle desteğin de sonuna gelindi, 1 Ağustos-30 Eylül döneminde yüzde 25'e düşürülecek. Eşel mobil sistemi, 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen sona erecek.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, İhracat, Ekonomi, Enerji, Finans, Rusya, İran, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıtta Zam Fırtınası Devam Ediyor - Son Dakika

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