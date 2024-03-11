Akbank İhracatçı Buluşması İstanbul\'da Gerçekleşti

Akbank İhracatçı Buluşması, Türkiye'nin dış ticaret hedeflerine hizmet edecek yeni çözüm yolları ve iş birliği fırsatları odağıyla İstanbul'da gerçekleşti. 400'ü aşkın ihracatçının katıldığı buluşmada sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve e-ihracat kapsamında dış ticarette rekabet avantajı sağlayacak somut adımlar ele alındı.
Türkiye'nin ihracata dayalı ekonomik büyüme modeline dış ticaret alanındaki ürün ve hizmetleriyle destek olan Akbank, düzenlediği 'Akbank İhracatçı Buluşması' ile 400'ü aşkın ihracatçı ile bir araya geldi.
Etkinliğin açılış konuşmasını Akbank Genel Müdürü Kaan Gür gerçekleştirdi. Buluşmanın panel bölümünde ise Hakan Güldağ moderatörlüğünde Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, BCG Group Yönetici Ortağı Lale Dağlı Ertok ve Megamerchant Kurucusu ve CEO'su Yaman Alpata panelistler olarak yer aldılar. Panelde Türkiye'nin ekonomik durumu, ihracatçıların sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak için atması gereken somut adımlar, küresel ticarette markalaşmanın önemi ve e-ihracat gibi konular değerlendirildi. Panel sonrasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılar bir araya gelerek deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.
Etkinliği, Türkiye'nin ihracatının daha da gelişmesi bakımından çok değerli bulduğunu belirten Kaan Gür, "Ülkemizin refahı için, dünya ticaretinde güçlenmemiz ve rekabet avantajı kazanmamız kritik önem taşıyor. Biz de ihracatçılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak ve çalışmalarına ivme katacak çözümleri sunmayı önemli bir görev olarak görüyoruz. Bu amaçla bu ekosistemdeki önemli oyuncularla iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. İhracatçılarımızın güncel ihtiyaçlarına odaklanarak, kurumsal internet şubesinin dönüşümü, dış ticaret ekosisteminde yer alan fintek'ler ile iş birlikleri ve yeni teknolojiler üzerinde çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" dedi.
Konuşmasında gelecek dönem hedeflerini de paylaşan Gür, "Sürdürülebilir finansman çözümlerimizle de müşterilerimizin her zaman yanındayız. 2023 yılsonunda 226 milyar TL'lik sürdürülebilir finansman hacmine ulaşarak 2030 yılına kadar 200 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlama hedefimizi aştık. Bu başarı sonucunda hedefimizi 800 milyar TL'ye yükselttik. Ayrıca AB yeşil mutabakatı gibi düzenlemeler konusunda ihracatçı firmaların bilgi ve farkındalıklarını artırmak üzere eğitimler ve çalıştaylar düzenliyoruz. 2024 yılında da ürün ve hizmetlerimizle, müşterilerimizin ticarette rekabet gücünü korumalarına destek olmaya ve yeşil dönüşüm sürecini hızlandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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