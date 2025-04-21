Akbank'tan Çocuklara Eğitim Desteği

Akbank, "Dönüşümde Gelecek Var" projesiyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede çocuklara daha iyi bir eğitim ortamı, gençlere ise mesleki gelişim fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, hayata geçirdiği Dönüşümde Gelecek Var ile Türkiye ve Avrupa'nın kapsamlı ileri dönüşüm projelerinden birine imza atmaya devam ediyor.

Akbank Genel Müdürlük'teki renovasyon süreci kapsamında bankanın İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğu ileri dönüşüm atölyesinde, ofis mobilyaları okul eşyalarına dönüşüyor. Proje kapsamında, bugüne kadar üretilen 9 bin 317 okul mobilyası, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 452 okula ulaştırıldı.

190 bini aşkın öğrenci yenilenmiş sınıflarda eğitim alırken, üretim süreçlerinde yer alan meslek lisesi öğrencileri, ileri dönüşüm tekniklerini öğrenerek mesleki tecrübe kazandı. Proje tamamlandığında, 18 bini aşkın mobilya üretilmesi ve 1311 okulda, yaklaşık 400 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

İleri dönüşüm bilincini yaygınlaştırma ve projenin etki alanını genişletme amacıyla Hatay'daki Bekbele Fatih İlkokulu'na ileri dönüşüm atölyesi kuruldu. Bu atölyede çocuklar, ileri dönüşümü öğrenmenin yanı sıra yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya fırsat sunan eğitim ve uygulamalı derslere katılıyor.

Projenin pozitif etkileri, çevresel fayda da sağlıyor. İleri dönüştürülen mobilyalar sayesinde bugüne kadar 406 ton karbon salımı engellendi ve 6 milyon litre su tasarrufu sağlandı. Bu yönüyle proje, döngüsel ekonomi yaklaşımının başarılı bir örneğini ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, projenin bütüncül ve insan odaklı bir bakış açısıyla devam ettiğini belirtti.

Gençlere yeni nesil beceriler kazandırdıklarına, küçük yaşta çocuklara ise sürdürülebilirlik pratiğiyle iç içe bir deneyim sunduklarına değinen Alakoç, "Sadece yeniden üretim değil, birlikte üretme ve geleceği birlikte kurma deneyimini paylaşıyoruz. Bu yaklaşımımızla çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm topluma değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.