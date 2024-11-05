Akbank\'tan Yapay Zeka Sanat Eseri

Ekonomi

Refik Anadol'un Akbank Genel Müdürlüğü için özel olarak tasarladığı Türkiye'nin ilk kalıcı yapay zeka sanat eseri, Akbank'ın mirasını teknoloji ve sanatla buluşturdu.

Bankanın mimari dönüşüm sürecine katkı sağlamak için tasarlanan eser, Akbank'ın İstanbul'daki Genel Müdürlük binasında tanıtıldı.

Refik Anadol tarafından hazırlanan eser, bankanın tarihini son teknolojilerle bir görsel şölen olarak yeniden yorumluyor. 60 milyonun üzerinde piksel ve 220 metrekare alanıyla sanatçının dünyadaki en büyük üç eserinden biri olan çalışma, ziyaretçilerine tarihle geleceği bir araya getiren eşsiz bir deneyim sunuyor.

Anadol'un insan-makine işbirliğini ve duyusal etkileşimi araştıran dijital heykelleri, Akbank'ın kültürel arşivlerini ve doğa verilerini bir araya getirerek kolektif hafızanın izlerini dijital ortamda canlandırıyor.

İstanbul'un hava durumu bilgileri ve mercan ekosistemlerinden toplanan görseller, yapay zekanın eğitilmesinde kullanılarak doğa ile teknolojiyi harmanlayan bir sanatsal deneyim oluşturuyor. Dört bölümden oluşan satan eserinde Akbank Arşivleri bölümü, bankanın geçmiş ticaret ağlarının görsel bir temsili ile tarihsel gelişimini renk ve dokularla canlandırıyor.

Akbank Hatıraları bölümünde kurumun tarihindeki önemli anların fotoğraflarından oluşan bir kolaj ile kurumsal kültürün ve paylaşılan deneyimlerin özü yansıtılıyor. İstanbul Rüzgarları bölümünde de İstanbul'un farklı bölgelerinden gerçek zamanlı hava durumu verileri kullanılarak hazırlanan eser, şehrin doğal ve kentsel etkileşimlerini rüzgar aracılığıyla görselleştiriyor.

Mercan Rüyaları bölümünde ise mercan görüntülerinden oluşan geniş veri seti içerikleri ile iklim değişikliğine dikkati çeken okyanus ekosistemlerinin korunmasının önemi vurgulanıyor.

Tanıtımda konuşan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, bankanın mimari dönüşüm sürecinin bir parçası olarak Refik Anadol'un tasarladığı eserden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Refik Anadol'un, sanat ve teknolojiyi ustaca harmanlayarak genel müdürlüğe ilham verici bir atmosfer kattığını belirten Alakoç, şunları kaydetti:

"Akbank için sanat her zaman vazgeçilmez oldu. Yaratıcılığın, yeniliğin ve farklı bakış açıların zenginliğine olan inancımız, bu alandaki desteklerimizi ve katkılarımızı sürekli olarak güçlendirdi. Refik Anadol'un bu etkileyici eseri de bize her gün ilham veriyor. Değerli sanatçımıza bize bu büyüleyici eseri kazandırdığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Akbank olarak, kültür ve sanat yaşamının gelişimine katkıda bulunmaya ve bu alanlardaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."