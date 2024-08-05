Akdeniz Chemson, EcoVadis platformu tarafından altın madalyaya layık görüldü

Ekonomi

Akdeniz Chemson'ın Türkiye fabrikası, "sürdürülebilirlik" ilkesi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarıyla EcoVadis platformu tarafından altın madalyaya layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EcoVadis platformu tarafından çevre, işçi ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik konularında son 12 aylık performansı değerlendirilen Akdeniz Chemson, incelenen şirketler arasında yüzde 5'lik dilime girerek altın madalya almaya hak kazandı.

OYAK Grup Şirketlerinden Akdeniz Kimya ile 2013'te satın alınan Avusturyalı Chemson'ın birleşmesiyle 2020'de kurulan Akdeniz Chemson, plastik sektöründe polimer katkı maddesi üreticileri arasında yer alıyor. Aynı zamanda PVC stabilizatörleri alanında olan şirket, sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarını durmaksızın değerlendiren Akdeniz Chemson, OYAK'ın sürdürülebilirlik politika ve stratejisiyle uyumlu olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarını üst yönetimin yanı sıra çalışanlarının da katılımıyla yürüten şirket, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi'nin yanı sıra, İzmir'deki tesisinde ISO 45001: 2018 ve ISO 27001 sertifikalarına da sahip.

Daha az kaynak tüketerek, daha fazla değer oluşturmayı hedefleyen şirket, emisyon ve atıkları azaltmak ve enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak için yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor.

EcoVadis platformunun değerlendirme metodolojisine göre, altın madalya kazanabilmek için şirketlerin almaları gereken puan her yıl artıyor. Bu da altın madalyalarını korumak isteyen şirketleri, sürdürülebilirlik konusunda olgunluklarını artırmaya zorluyor. Bugüne kadar 180'i aşkın ülke ve 220'den fazla endüstri dalından 2 milyonu aşkın firmayı değerlendiren EcoVadis platformu, 130 binden fazla şirketi derecelendirdi.