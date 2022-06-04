Akdeniz Chemson Ege'nin en büyük 100'ü arasında - Son Dakika
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Akdeniz Chemson Ege'nin en büyük 100'ü arasında

04.06.2022 11:20
Akdeniz Chemson Ege'nin en büyük 100'ü arasında

Akdeniz Chemson, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın üretimden satışlara göre açıkladığı '100 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde bu yıl 21'inci sırada yer aldı.

Akdeniz Chemson, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın üretimden satışlara göre açıkladığı '100 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde bu yıl 21'inci sırada yer aldı.

OYAK Grup Şirketlerinden Akdeniz Chemson, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın üretimden satışlara göre hazırladığı '100 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde yer aldı. Şirket bu yılki listeye 21'inci sıradan girdi. Şirket, üretimden satışlara sağladığı artış ile birlikte Ege ekonomisinde de güçlü bir oyuncu olmaya devam ederken, bölgenin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Halihazırda dünyanın 110'dan fazla ülkesine satış yapan şirket, hizmet verdiği sektörlere yönelik çapraz ürün satış portföyünü geliştirerek PVC sektörünün önemli markası olma yolunda ilerlediği belirtildi. Hedef pazarları olarak Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Ortadoğu, ABD, Çin, Brezilya ve Avustralya'yı seçen şirket, ara ürün bazında entegre bir yapıyla işleyen altı tesisinde üretim yapıyor. Şirket bu altı tesisinde kalsiyum, çinko ve kurşun bazlı stabilizatör ara ham maddelerinin büyük bölümünü üretiyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Çin Halk Cumhuriyeti, Akdeniz, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akdeniz Chemson Ege'nin en büyük 100'ü arasında - Son Dakika

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