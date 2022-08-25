Akdeniz'in balıkçıları, ekmek teknelerini 15 Eylül'e hazırlıyor - Son Dakika
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Akdeniz'in balıkçıları, ekmek teknelerini 15 Eylül'e hazırlıyor

25.08.2022 09:49
Akdeniz'in balıkçıları, ekmek teknelerini 15 Eylül'e hazırlıyor

Akdeniz'de av sezonunun 15 Eylül'de açılacak olması nedeniyle, Mersinli balıkçılar ekmek tekneleri ve ağlarının bakımlarını yaparak hazırlanıyor.

Akdeniz'de av sezonunun 15 Eylül'de açılacak olması nedeniyle, Mersinli balıkçılar ekmek tekneleri ve ağlarının bakımlarını yaparak hazırlanıyor. Yeni sezondan umutlu olan balıkçılar, özellikle ilk haftaların çok bereketli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin üretim ve tarım merkezleri arasında yer alan 321 kilometrelik Akdeniz'e kıyısı bulunan Mersin'de de balıkçılık da ekonomiye önemli bir katkı sunuyor. Mersin merkezi başta olmak üzere Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde de bir çok balıkçı ekmeğini denizden çıkarıyor. Geçtiğimiz yıl 15 Nisan'da başlayan av yasağının 15 Eylül'de bitecek olması nedeniyle tüm balıkçılar başta tekneleri ve ağları olmak üzere bakımlarını gerçekleştiriyor. Karaya çekilen çok sayıda balıkçı teknesi teker teker elden geçirilerek eksikleri giderildikten sonra tekrar denize indiriliyor. Daha sonra ise avda kullanılan teçhizat ve ağlar elden geçirilerek sezona hazırlanılıyor. Bu sene Akdeniz'den umutlu olduklarını belirten balıkçılar sezonun açılmasını heyecanla beklediklerini söyledi.

Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Uzun süre su ürünleri kooperatifi başkanlığı yapan ve teknesini yeni sezona hazırlayan balıkçı Yalçın Sakın, "Allah'ın izniyle teknelerimizi karaya çekmeye başladık, bakım onarımlarını yapıyoruz. İnşallah yeni sezona hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bütün balıkçı kardeşlerimiz zor bir sezon geçirdi. İnşallah önümüzdeki sezonda güzel balıklar olur" dedi.

"Çınar Bey" isminde teknesinin bakımın yaptıklarını aktaran balıkçılardan Murat Çınar ise, ekmek teknesinin bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hazırlıklarını bitirip teknesini denize indiren balıkçılardan Emre Balkış, "15 Eylül'ü dört gözle bekliyoruz. Temennimiz sezonun iyi geçmesi. Hayırlısı ile 15 Eylül'de sezonumuzu açacağız. Sezon açıldığında ilk zamanlar bereketli oluyor, inşallah sürekliliği olur" ifadelerini kullandı.

15 Eylül'de sezonun açılacağını anımsatan Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Volkan Taş da, "Gördüğünüz gibi ağ bakımları ile karada teknelerin bakımları yapılıyor. Bir kısmının bakımları bitti denize indirildi, bir kısmının çalışmaları devam ediyor. Sezona yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu sene inşallah bol bereketli bir sezon bekliyoruz. Arkadaşlarımızın ümitleri de o yönde. Bizde iyi olsun diye hazırlıklarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Türkiye, Akdeniz, Mersin, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akdeniz'in balıkçıları, ekmek teknelerini 15 Eylül'e hazırlıyor - Son Dakika

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