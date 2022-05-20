Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı oldu - Son Dakika
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Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı oldu

20.05.2022 10:45
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı oldu

Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanı Fuat Tosyalı oldu.

Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanı Fuat Tosyalı oldu.

AKİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katımıyla Başkanlar Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirildi.

Toplantıda bir yıl süreyle görev yapacak başkan ve yardımcıları belirledi.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, AKİB'in yeni dönem koordinatör başkanı seçildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, toplantıda yaptığı konuşmada, AKİB'in Türkiye'nin ürün ve hizmetlerinin dünya pazarlarında hak ettiği değeri bulması için çalışan en önemli birliklerinden olduğunu belirtti.

Fuat Tosyalı'ya başarı dileyen Gülle, "İnanıyorum ki AKİB, Fuat Tosyalı başkanımızın liderliğinde çok daha başarılı çalışmalara imza atacak. 2022 yılının ilk 4 ayında Türkiye genelindeki 14 genel sekreterlik arasında ihracat hacminde en yüksek artışı elde eden Birliğimiz, yeni yönetim kadrolarıyla 20 milyar dolarlık ihracat hedefini de geçecek." ifadelerini kullandı.

"Şimdi sıra bu ihracat artışını sürdürülebilir kılmakta"

AKİB Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı da Birliklerinin ihracatta yeni rekorlar kırmayı sürdüreceğini ifade etti.

Tosyalı, AKİB'in 2022 hedefi olan 20 milyar dolarlık ihracat düzeyine erişmek için yüksek motivasyonla ilerlediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Dünya çok hızlı değişiyor. Küresel tedarik zincirindeki değişimin normalleşmeyle tekrar değişmesi riskine karşı kazanımlarımızı korumak için gerekli adımları şimdiden atmalıyız. Bugüne kadar ihracatçılar olarak zorlu koşullara uyum kabiliyetimizle küresel rekabetçiliğimizi koruduk ve sanayilerin durduğu bir dönemde üretime devam ederek hem mevcut pazarlara hem de yeni pazarlara ihracatımızı artırdık. Şimdi sıra bu ihracat artışını sürdürülebilir kılmakta."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı oldu - Son Dakika


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