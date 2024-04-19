Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri Hizmete Açıldı

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri Hizmete Açıldı

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Antalya'da yaşayan tüm vatandaşların alışveriş yapabileceği Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri'ni hizmete açtı. Yeni tesis, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ürünler sunuyor. Yıl sonuna kadar kırmızı et ürünlerinin de satışa sunulması planlanıyor.

19.04.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, üniversite kampüsünün içine Antalya'da yaşayan tüm vatandaşların alışveriş yapabileceği Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri'ni hizmete açtı. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, yıl sonuna kadar kırmızı et ürünlerinin de alıcılarla buluşacağını açıkladı.

Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde tüm vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabileceği "Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri"nin yeni tesisi, 17 Nisan çarşamba günü hizmete açıldı. Açıldığı günden itibaren yoğun ilginin yaşandığı tesis hakkında bilgi veren Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, "Üniversitelerin, 3 temel amacı vardır; eğitim, araştırma ve toplumsal katkı amacı. Biz buna binaen, Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri'nde sağlıklı ve güvenli gıdalar üreterek, Akdeniz Üniversitesi personeline ve Antalya'daki tüketicilere güvenli gıdalar sunmayı amaçlıyoruz. 12 aylık süreç içerisinde 90 farklı kalemde ürün üretiyoruz. Bunların büyük çoğunluğu araştırma sonuçlarından elde ettiğimiz ürünler, hem bunların denemelerini yapıyoruz, hem de deneme fazlası ürünlerimizin de satışlarını gerçekleştiriyoruz. Süt ürünlerimiz 12 ay boyunca yıl boyu satışa sunuluyor" dedi.

"Kırmızı et ve dondurma da satışa sunulacak"

Prof. Dr. Mustafa Erkan, kampüs içinde yer alan büyük baş hayvan çiftliğinde ve seralarda, vatandaşların tüm gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünler yetiştiğine dikkat çekti. Erkan, "Hemen hemen tüm süt ürünlerimiz var, çiğ sütten yoğurda, peynire ve kaşara kadar hepsi mevcut. Seralarımızda yetiştirdiğimiz sebzelerimiz var, tüketicilerin ihtiyacı olan tüm ürünleri buradan temin etmeleri için çalışıyoruz. Buraya gelen müşterimiz, dışarıya gitmeden, buradan tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Şu an da eksik olan birkaç temel ürünümüz var, bunların başında et ürünlerimiz geliyor. Bu yılın sonuna kadar, kampüsümüzde bulunan et üretim tesisini de faaliyete geçirerek, yıl sonunda kırmızı et ürünlerimizi de satışa sunmaya çalışacağız. Eksik olan ikinci ana ürünümüz ise; Antalya'nın yaz aylarında çok sıcak olmasının da etkisiyle, yaz mevsiminde kampüsümüzde dondurma üreterek, hem öğrencilerimize hem de Antalyalı tüketicilerimize dondurma satışı gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Satış yeri, hafta içi hizmete açık

Prof. Dr. Mustafa Erkan, yeni açtıkları ürün satış yeri öncesinde de kampüs içinde küçük bir satış ünitesi yer aldığını fakat talepleri karşılamadığı için yeni bir girişimde bulunduklarını belirtti. Erkan, şöyle devam etti:

"Daha önce küçük bir satış ünitemiz vardı, orada kapasitemiz son derece küçüktü ve daha dar bir alandaydı. Günlük 500 ila bin arasında müşterimiz oluyor. Özellikle pazartesi ve cuma günleri en yoğun günler. Bu iki günde bin müşteri sayısına ulaşıyoruz, onun dışında 500 alıcının altına hiç inmedik. Günlük üretim yapıyoruz, sabah 7'de sağım yapılan sütün, 9'dan itibaren satışı başlıyor. Bizim ikinci güne ürünümüz kalmıyor. Çoğu zaman sabah saatlerinde satışa başlayan tesisimizde, talebe bağlı olarak saat 11.00'de ürünlerimiz tükeniyor. Bunun için de çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz, üretim artışı planlarımız var. Hedefimiz daha fazla sayıda müşteriye ulaşabilmek, aynı zamanda ülkemizin tarımsal üretimine de kısmen de olsa katkıda bulunmak istiyoruz. Hafta içi sabah 08.30-17.00 saatleri arasında açığız."

Meyve, sebze ve süt ürünleri tüketiciyle buluşuyor

Prof. Dr. Mustafa Erkan, ürün satış yerinde yaklaşık 60 ürün olduğuna vurgu yaparak konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Şu anda satış yerimizde yaklaşık 60 ürünümüz var, meyve, sebze ve süt ürünleri ağırlıklı olmak üzere aynı zamanda tıbbi aromatik ürünleri olan zerdeçal, zencefil ve zeytinyağı da ürün çeşitlerimiz arasında yer alıyor. Kampüsümüzde büyükbaş hayvanlarımız da var, erkek danalarımızı ete işlemeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili tesis çalışmalarımız devam ediyor, bunu tamamladığımız an da yıl sonunda et üretimine katkı sunmaya başlayacağız. Türkiye'de et fiyatları sürekli yükseliyor, bunun nedeni üretimin yetersiz olması, üretim artışıyla bu sorunların önüne geçebiliriz, biz de buna Ziraat Fakültesi olarak kısmi de olsa katkı sunmayı amaçlıyoruz."

"Fiyatları uygun"

Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri'nde alışveriş yapan Öğretmen Sedat Zengin, tesisin eski yerinden itibaren takipçisi olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman geliyorum. Süt, yoğurt, biber, domates ne bulursam alıyorum. Bugün süt ve yoğurt alacağım. Çok yeri denedim ama en güzeli burası. Fiyatları dışarıya göre daha uygun. Her zaman tavsiye ederim."

Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde işletmeci olan Tolga Kağan ise yeni tesiste ürün çeşitliliğinin artmasından memnuniyetini dile getirdi. Kağan, "Sık sık geliyoruz, sütümü peynirimi yoğurdumu her şeyi buradan alıyorum. Doğal ürünler, fiyatlar da makul, herkes alışveriş yapabilir. Ürün çeşitliliği de arttı, sebzeleri görünce mutlu olduk" dedi.

Akdeniz Üniversitesi içinde yeni binaya taşınan Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri, hafta içi 08.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Alışveriş, Antalya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Afyonkarahisar Belediye Başkanı Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarına Katıldı
    16:15 Afyonkarahisar Belediye Başkanı Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarına Katıldı

    Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kentte düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarına katıldı. Başkan Köksal, fuarın şehir ekonomisine can suyu olmasını temenni etti.

  • Trabzon'da 'Alo 199' Çağrı Merkezi Kapatılma Kararına Tepki
    16:11 Trabzon'da 'Alo 199' Çağrı Merkezi Kapatılma Kararına Tepki

    Trabzon'da Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren 'Alo 199' çağrı merkezinin kapatılma kararı, çalışanlar tarafından protesto edildi. Çalışanlar, kararın Trabzon'un ekonomisine zarar vereceğini ve 350 kişinin işsiz kalacağını belirterek tepki gösterdi.

  • MÜSİAD, Türkiye'nin Gücü Ödülleri'ni 9 Mayıs'ta verecek
    16:06 MÜSİAD, Türkiye'nin Gücü Ödülleri'ni 9 Mayıs'ta verecek

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), bu yıl "Türkiye Ekonomi Basını Ödülleri" ve "Bilim ve Teknoloji Ödülleri"ni tek çatı altında birleştirerek "Türkiye'nin Gücü Ödülleri" adıyla 9 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle verecek.

  • Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde fiyat etiketi denetimi yaptı
    16:03 Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde fiyat etiketi denetimi yaptı

    Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı. Denetimlerde, fiyat tarifelerinin, iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi. Denetimler sonucunda birçok işletmeye idari para cezası uygulandı.

  • Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri yol kontrolleri gerçekleştirdi
    16:01 Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri yol kontrolleri gerçekleştirdi

    Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve İlçe jandarma ekipleri tarafından hayvan hareketleri ve hayvansal ürünlerin denetimleri çerçevesinde yol kontrolleri gerçekleştirildi.

  • İnebolu'da çiftçilere 100 bin fide dağıtıldı
    15:50 İnebolu'da çiftçilere 100 bin fide dağıtıldı

    Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında çiftçilere 100 bin fide dağıtıldı. İlçede rekor sayıda fide dağıtımı gerçekleştirildi. Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, dağıtım programında yaptığı konuşmada, geçen seneye göre 2,5 kat daha fazla fide dağıtıldığını belirtti. İnebolu'nun en fazla seraya sahip ilçe olduğunu vurgulayan Baycar, seracılığın yoğun olduğu köylerde göç olmadığını ve bu sayede köy nüfuslarının azalmadığını ifade etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Karaaslan ise TAKE Projesi kapsamında üçüncü kez fide dağıtımı yapıldığını ve 100 bin fidyenin yetersiz olduğunu söyledi.

  • Manisalılara kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçiş için adımlar
    15:49 Manisalılara kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçiş için adımlar

    Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, zorunlu kartlı sayaç uygulamasının kaldırılması kararının ardından mekanik sayaca geçmek isteyen Manisalıların uygulaması gereken adımları açıkladı.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İslahiye'de incelemelerde bulundu
    15:39 Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İslahiye'de incelemelerde bulundu

    Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, İslahiye ilçesinde yapımı devam eden iş yerlerini incelemek üzere İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve Belediye Başkanı Kemal Vural ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi'ne ziyarette bulundu. Daha sonra ise Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yeşil Endüstri Bölgesi ilan edilen Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.


15:41 Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
14:40 Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede Tabuta beraber omuz verdiler Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede! Tabuta beraber omuz verdiler
14:21 Diyarbakır’da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı
14:10 Erdoğan’dan İsrail’in İran misillemesine ilk yorum Erdoğan'dan İsrail'in İran misillemesine ilk yorum
11:46 Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ’’İran, İsrail’e gücünü gösterdi’’ demekle yetindi Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ''İran, İsrail'e gücünü gösterdi'' demekle yetindi
15:54 Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
15:50 Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, video çekerken göle düşerek hayatını kaybetti Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, video çekerken göle düşerek hayatını kaybetti
15:08 Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan’dan yürek hoplatan pozlar Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
14:45 Tom Cruise’nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi Tom Cruise'nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi
14:42 Metin Akpınar’ın kızı “Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi“ dedi, cevap gecikmedi Metin Akpınar'ın kızı "Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi" dedi, cevap gecikmedi
14:26 Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı
14:24 Niğde’de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu Niğde'de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu
14:05 Rus bombardıman uçağı düştü: 1 ölü Rus bombardıman uçağı düştü: 1 ölü
13:45 İsrail saldırısı sonrası Elon Musk’tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz İsrail saldırısı sonrası Elon Musk'tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 16:28:35. #1.12#
SON DAKİKA: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement