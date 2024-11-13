Akenerji 9 Aylık Ciro ve Kâr Rakamlarını Açıkladı

Ekonomi

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Akenerji, yılın ilk dokuz ayında 18 milyar TL ciro, 986 milyon TL net kar açıkladı. Şirket aynı dönemde 1.35 milyar TL FAVÖK oluşturdu.

Akkök Holding ve Çek enerji şirketi EZ'in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji, yılın ilk dokuz ayında 1.35 milyar TL FAVÖK ve 18 milyar TL satış geliri elde etti. Enflasyon muhasebesi uygulamasıyla, ağırlıklı olarak maddi duran varlıklarından oluşan parasal olmayan aktiflerinin endekslenmesi neticesinde şirket, aynı dönemde 986 milyon TL net kar açıkladı.

Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, "Elektrik piyasasında uzun süredir uygulanan tavan fiyatın Temmuz ayında yükseltilmesi ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında elektrik talebini artırması, karlılığımıza ve nakit akışımıza olumlu yansıdı" dedi. Serhan Gençer, şöyle devam etti: "Akenerji, 35 yıllık tecrübesi ve nitelikli iş gücü ile iklim ve piyasa koşullarındaki değişikliklere hızla uyum sağlayabilen esnek bir yapıya sahip. Yenilenebilir enerji ve doğal gazla çeşitlendirdiğimiz üretim portföyümüzü en verimli şekilde kullanarak ikinci çeyrekte başlayan nakit akışındaki iyileşmeyi üçüncü çeyrekte de sürdürmemiz bunun açık bir göstergesidir".

Akenerji CFO'su Özge Özen Aksoy ise "Akenerji olarak finansal önceliğimiz, değişken piyasa koşullarına uyum sağlayarak nakit akışımızı sürdürülebilir bir seviyede tutmak ve FAVÖK'ümüzü desteklemektir. Geçtiğimiz Eylül ayında imzaladığımız kredi tadil anlaşması sayesinde, Aralık 2024 vadeli TL ve ABD doları bazlı yükümlülüklerimizin tamamı ABD dolarına çevrilmiş ve 18 ay vade ile yeniden yapılandırılmıştır" dedi. Özge Özen Aksoy, sözlerine şöyle devam etti: "Bu sayede şirketimizin nakit akışı rahatlamış ve finansal sürdürülebilirliğimiz olumlu yönde etkilenmiştir. Önümüzdeki dönemde de operasyonel karlılık ve verimliliğe odaklanmaya devam edeceğiz. Yılın son çeyreğinde, sürdürülebilir iş stratejimiz doğrultusunda, gerekli esneklik ve dinamizmi göstererek nakit akışımızı artırmayı hedefliyoruz." - İSTANBUL