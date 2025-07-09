Akenerji'den Yunanistan'da Elektrik Ticaret Lisansı

Akenerji'nin Hollanda merkezli iştiraki Aken Europe B.V., Yunanistan'da elektrik ticaret lisansı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2045'e kadar geçerli olacak söz konusu lisans, Aken Europe'a Avrupa elektrik piyasasında toptan ticaret yapma yetkisi veriyor.

Türkiye'nin köklü sanayi gruplarından Akkök Holding ve Çek enerji şirketi CEZ'in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji'nin Hollanda merkezli iştiraki Aken Europe B.V., Yunanistan Enerji, Atık ve Su Düzenleme Kurumu'ndan (RAAEY) 20 yıl süreli elektrik ticaret lisansı aldı.

Lisans, Akenerji'nin Avrupa enerji piyasasındaki etkinliğini artırma stratejisinin önemli bir adımı olarak öne çıkıyor.

Şirket, Aken Europe B.V.'nin aldığı bu yetkiyle Avrupa piyasalarında daha rekabetçi bir konuma ulaşmayı ve enerji ticaretinde daha güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Spot ticaret lisansı ile AB pazarı hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Genel Müdürü Hakan Yıldırım, 2 yıllık çalışma sonunda Yunanistan'da alınan lisansın, Akenerji'nin uluslararası enerji piyasalarındaki büyüme vizyonunu güçlendiren stratejik bir adım olduğunu belirterek, "Aken Europe B.V. aracılığıyla Avrupa'daki ticaret hacmimizi artırarak, sürdürülebilir nakit akışımızı güçlendirme hedefimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Akenerji Ticaret Direktörü Orkun Eyilik ise Akenerji'nin 3. taraf piyasa erişimi kullanarak Yunanistan ile 10 yılı aşkın süredir ticaret yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yunanistan artık oldukça aşina olduğumuz bir piyasadır. Şimdi ise spot ticaret lisansı ile Avrupa Birliği pazarında fiziksel ve yerel bir varlık oluşturarak bir adım daha ileriye gidiyoruz."