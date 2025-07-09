Akenerji Yunanistan\'da Elektrik Lisansı Aldı

AKENERJİ'nin Hollanda merkezli iştiraki Aken Europe B.V., Yunanistan'da elektrik ticaret lisansı aldı.

Akkök Holding ve Çek enerji şirketi CEZ'in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji'nin Hollanda merkezli iştiraki Aken Europe B.V., Yunanistan Enerji, Atık ve Su Düzenleme Kurumu'ndan (RAAEY) 20 yıl süreli elektrik ticaret lisansı aldı. 2045'e kadar geçerli olacak bu lisans, Aken Europe'a Avrupa elektrik piyasasında toptan ticaret yapma yetkisi veriyor.

Lisans, Akenerji'nin Avrupa enerji piyasasındaki etkinliğini artırma stratejisinin önemli bir adımı olarak öne çıkıyor. Şirket, Aken Europe B.V.'nin aldığı bu yetkiyle Avrupa piyasalarında daha rekabetçi bir konuma ulaşmayı ve enerji ticaretinde daha güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Akenerji Genel Müdürü Hakan Yıldırım, konuya ilişkin açıklamasında, "Yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ardından Yunanistan'da aldığımız bu lisans, Akenerji'nin uluslararası enerji piyasalarındaki büyüme vizyonunu güçlendiren stratejik bir adımdır. Aken Europe B.V. aracılığıyla Avrupa'daki ticaret hacmimizi artırarak, sürdürülebilir nakit akışımızı güçlendirme hedefimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz" dedi.

Akenerji Ticaret Direktörü Orkun Eyilik ise şunları ekledi:

"Akenerji, üçüncü taraf piyasa erişimi kullanarak Yunanistan ile 10 yılı aşkın süredir ticaret yapıyor. Yunanistan artık oldukça aşina olduğumuz bir piyasadır. Şimdi ise spot ticaret lisansı ile Avrupa Birliği pazarında fiziksel ve yerel bir varlık oluşturarak bir adım daha ileriye gidiyoruz."