Akhisar'da Yeni Sanayi Sitesine Altyapı Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akhisar'da Yeni Sanayi Sitesine Altyapı Çalışması

Akhisar\'da Yeni Sanayi Sitesine Altyapı Çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar Hürriyet Mahallesi'nde yeni sanayi sitesinin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bin 100 metrelik kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdi. Muhtar Sevgi Eşim, çalışmaların hızla tamamlandığını belirterek teşekkür etti.

21.01.2025 12:06  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yeni kurulan sanayi sitesinde yer alan iş yerlerinin alt yapı sıkıntısı çekmemesi amacıyla ilave kanalizasyon hattı çalışması yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, daha yaşanılabilir bir Manisa için il genelinde alt yapı ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar Hürriyet Mahallesi 123 Sokak'ta yeni kurulan sanayi sitesinde yer alan iş yerlerinin alt yapı sıkıntısı çekmemesi amacıyla bin 100 metrelik ilave kanalizasyon hattı çalışması yapıldı. Sanayi esnafının talepleri doğrultusunda hareket eden MASKİ ekipleri, çalışmayı kısa sürede tamamladı. Hürriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Eşim taleplerinin, hızla yerine getirilmesini sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti.

"Sanayi sitesinde altyapı sorunu kalmayacak"

MASKİ Akhisar İlçe Şefi Ali Tekinol, "Yeni sanayi sitesinde ana kolektör hattından aldığımız ve sanayinin büyük kısmını kaplayan 400 metrelik ana hat çalışması yapıldı. Devamında da yeni yapılan blokların arasında bulunan 7 ayrı sokakta 700 metrelik hat çalışması gerçekleştirdik. Toplamda bin 100 metrelik hattımızı Akhisarlı yurttaşlarımızın hizmetine sunduk. Çalışma ile buradaki altyapı ihtiyacını da gidermiş olduk" dedi.

"Talep edildi, anında çalışma yapıldı"

Muhtarı Sevgi Eşim de "Mahallemizdeki yeni kurulan sanayi sitesinin alt yapısı için talepte bulunduk ve hızla ekipler gelip çalışmayı tamamlandı. Yurttaşlarımızın taleplerini hızlı bir şekilde yerine getiren başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek olmak üzere tüm MASKİ çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Hürriyet Mahallesi, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Akhisar, manisa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akhisar'da Yeni Sanayi Sitesine Altyapı Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:16 Trump hızlı başladı: ABD DSÖ’den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
16:41 Çin’de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi
16:35 Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı ’’Ünalların evine maymun geliyor’’ Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı! ''Ünalların evine maymun geliyor''
16:30 Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor
16:30 Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
16:26 Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti
16:24 Futbolseverlere müjde TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
16:18 Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı
16:14 Narin davasında anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Narin davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 12:47:45. #1.11#
SON DAKİKA: Akhisar'da Yeni Sanayi Sitesine Altyapı Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.