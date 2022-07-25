Akıncı, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi - Son Dakika
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Akıncı, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi

25.07.2022 15:49
Akıncı, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'nin önderliğinde, Rusya, Ukrayna ve BM arasında varılan tahıl koridoru anlaşmasının, iç piyasayı ve ihracatçıyı rahatlatarak, gıda tedarikinde zorluk çeken bazı Afrika ülkelerinin temel gıdaya ulaşmasına...

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'nin önderliğinde, Rusya, Ukrayna ve BM arasında varılan tahıl koridoru anlaşmasının, iç piyasayı ve ihracatçıyı rahatlatarak, gıda tedarikinde zorluk çeken bazı Afrika ülkelerinin temel gıdaya ulaşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Tahıl koridorunda sevkiyatın etkin çalışması durumunda Türkiye'nin jeopolitik konumunun daha da güçleneceğine vurgu yapan Akıncı, küresel gıda fiyatlarına olumlu yansımaları beklenen anlaşmanın dünya gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına yönelik Ukrayna ve Rusya tarafları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antnio Guterres'in katılımıyla imzalanan 'Tahıl Koridoru' anlaşmasını değerlendiren GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, anlaşmanın insani diplomaside Türkiye'nin küresel bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken yapılan bu anlaşmanın önemli bir diplomatik başarı olduğuna işaret eden Akıncı, "Bölge ülkeleri için bu anlaşma hayati önem taşıyordu. Bu süreçte Türkiye'nin üstlendiği rolü ve sorumluluğu üstlenebilecek başka da bir ülke yoktu "dedi.

Savaş tüm dünyayı etkiledi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası dünyanın gıda tedarikinde önemli sorunlar yaşadığına vurgu yapan Akıncı, "Rusya ve Ukrayna dünya tahıl üretiminde önde gelen iki ülke olarak ön plana çıkmakta. Rusya 40 milyon ton buğday ihracatı ile bu kulvarda ilk sırada yer alırken, Ukrayna ise dünyanın dördüncü büyük tahıl ihracatçısı konumunda. Ülkemiz buğday ithalatının yüzde 90'lık bir kısmını bu iki ülkeden gerçekleştiriyor. Türkiye'de toplam buğday rekoltesi her yıl yaklaşık 20 milyon ton seyrinde gerçekleşmekte. Kuraklığa bağlı rekolte düşüşü yaşanmaması halinde ise bu rakam yüzde 90 oranında kendi kendimize yeterlilik sağlıyor. Bunun yanı sıra Türkiye Un ihracatında dünyada birinci, Makarna ihracatında ise dünyada ikinci sırada yer almakta. Bu sektörler için Rusya ve Ukrayna'dan getirilen tahıl hayati önem arz ediyordu. Zira, birçok gıda sektörümüz Rusya ve Ukrayna'dan getirilen tahılı işleyerek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirmekteydi. İki ülke arasında başlayan savaş özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizi olumsuz etkiledi. Varılan bu anlaşmayla gerek ihracatçılarımız gerekse de tahıl ihracatının tamamını bu ülkelerden karşılayan birçok Afrika ülkesi artık daha rahat bir nefes alacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve anlaşmanın hayata kazandırılmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akıncı, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi - Son Dakika

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