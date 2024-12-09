Akiş GYO, Sürdürülebilir Büyüme Listesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Akiş GYO, Sürdürülebilir Büyüme Listesinde

Akiş GYO, Sürdürülebilir Büyüme Listesinde

Akiş GYO, TIME ve Statista'nın Sürdürülebilir Büyüme 2025 listesinde yer alan tek Türk gayrimenkul şirketi.

09.12.2024 10:09
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Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akiş GYO), TIME ve Statista iş birliğiyle hazırlanan 'World's Best Companies in Sustainable Growth 2025' (Sürdürülebilir Büyüme Alanında Dünyanın En İyi Şirketleri 2025) listesinde yer aldı.

Akiş GYO, dünyanın en köklü yayınlarından TIME dergisinin önde gelen istatistik kuruluşu Statista iş birliğinde yayımladığı 'World's Best Companies in Sustainable Growth 2025' (Sürdürülebilir Büyüme Alanında Dünyanın En İyi Şirketleri 2025) listesinde yer alan üç Türk şirketten biri oldu. Yapılan açıklamaya göre şirket, gayrimenkul sektöründe Türkiye'den bu listeye giren tek şirket olmayı başararak da sektördeki konumunu pekiştirdi. Global ölçekte 500 şirket arasında 379'uncu sırada yer alan şirket, sağlam finansal yapısını korurken sürdürülebilirlik uygulamalarında gösterdiği başarılı performansla listeye girmeye hak kazandı.

30'dan fazla ülkede 5 bini aşkın şirket değerlendirildi

Dünyanın en saygın listelerinden biri olarak kabul edilen 'TIME & Statista Sürdürülebilir Büyüme Alanında Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' için 30'dan fazla ülkeden 5 bini aşkın şirket değerlendirildi. Liste, gelir büyümesi, finansal istikrar ve çevresel etki olmak üzere üç ana başlıkta yapılan analizlerle oluşturuldu. Gelir büyümesi, şirketlerin 2021-2023 arasındaki performansına göre incelendi. Finansal istikrar, Piotroski F-Puanı ve Altman Z-Puanı gibi köklü ölçütlerle değerlendirildi. Çevresel etki, analizin temel odak noktası olup; şirketlerin mutlak emisyonları, emisyon yoğunluğu ve sektörel karşılaştırmaları göz önüne alınarak belirlendi.

"Ülkemizi temsil eden üç şirket arasında yer almanın ve gayrimenkul sektöründe Türkiye'yi temsil eden tek şirket olmanın gururunu yaşıyoruz"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Levent Çanakçılı, "Sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim, Akiş GYO'nun iş stratejisinin temel taşlarını oluşturmaktadır. TIME ve Statista iş birliğiyle hazırlanan bu prestijli listede yer alan üç Türk şirketten biri ve gayrimenkul sektöründe Türkiye'yi temsil eden tek şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, şirketimizin uluslararası standartlara uygun sürdürülebilirlik yönetiminin yanı sıra sektörde fark oluşturan yenilikçi vizyonumuzu da ortaya koymaktadır. Güçlü mali performansımız ve sürdürülebilir büyüme stratejilerimizle hem yatırımcılarımıza değer oluşturuyor hem de çevresel ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz.

Bu süreçte, özellikle gelir büyümemizdeki istikrarı ve mali sağlığımızı korumadaki başarımızın yanı sıra çevresel etki azaltımındaki kararlılığımız bu başarıda önemli rol oynamıştır. 2021-2023 yılları arasındaki gelir büyümemiz ve finansal sağlamlık göstergelerimiz, sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığımızı güçlendirmiştir. Şirket olarak, sektörümüzde sadece bugüne değil, geleceğe yönelik de kalıcı değerler oluşturmaya odaklanıyoruz. Şirket olarak, daha sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirmeye ve gayrimenkul sektöründe öncü olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akiş GYO, Sürdürülebilir Büyüme Listesinde - Son Dakika

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