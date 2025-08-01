Akkuyu NGS'ye Ziyaret - Son Dakika
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Ekonomi

Akkuyu NGS'ye Ziyaret

01.08.2025 12:33
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Bakanlık heyeti, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde proje durumu ve işbirliğini görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan liderliğindeki heyet, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasına iki günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS sahası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Demircan'ın katılımıyla bir dizi toplantıya ev sahipliği yaptı.

Ziyaret kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) temsilcileri ile Rosatom, Akkuyu Nükleer AŞ, projenin ana yüklenici şirketlerinin yöneticileri ve yapım sahası bölge idare yetkililerinin katılımıyla koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi.

Taraflar, projenin durumu, finansmanı, lisanslama süreçleri, işletme personelinin eğitimi, fiziksel koruma gibi konuları görüşürken, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh heyete yapımı devam eden santralin 1'inci ünitesine ait reaktör binası ile ana ekipman montajının tamamlanmakta olduğu güç dağıtım sistemi ve genel saha tesisleri gibi önemli noktaları gezdirdi.

Akkuyu NGS sahasında gerçekleştirilen toplantılar sonucunda taraflar projenin kararlaştırılan takvime uygun olarak ilerlemesini sağlamak için ortak çalışma konusunda anlaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, konuyla ilgili olarak, "Büyüyen ekonomimiz için çevre dostu bir baz yük elektrik kaynağı gerekli ve nükleer enerji bunu sağlıyor. Saha ziyaretimiz sırasında proje çalışmaları hakkında gerekli tüm bilgileri aldık. Akkuyu NGS projesi, ilgili tarafların sürekli iş birliği ile hayata geçiriliyor." ifadelerini kullandı.

Toplantılara video konferans ile katılan Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov da nükleer santral yapımının farklı tarafların yer aldığı büyük altyapı projesi olduğunu, koordinasyonun sağlanmasının projenin başarılı şekilde hayata geçirilmesinin ana koşullarından biri olduğunu kaydetti.

Komarov, "Türk kurumlarıyla yapıcı diyaloğumuza değer veriyor ve bu sayede projenin daha da istikrarlı bir şekilde gelişeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko ise şunları kaydetti:

"Proje, değişen dış koşullarda hayata geçiriliyor. Türk tarafı ile yakın iş birliği içinde, sahadaki çalışma planını uygularken, projenin kesintisiz finansmanını sağlama konularını çözmek için çalışıyoruz. Katılımcıların karşılıklı anlayışı ve projede ortak çalışma deneyimi, projenin ilerlemesinin anahtarı olmaya devam ediyor."

Kaynak: AA

Zafer Demircan, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, Güncel, Çevre, Rusya, Son Dakika

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