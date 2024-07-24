Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kadrosunda Değişiklik - Son Dakika
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Ekonomi

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kadrosunda Değişiklik

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kadrosunda Değişiklik

Akkuyu Nükleer AŞ yönetim kurulu başkanlığına Anton Dedusenko, genel müdürlüğe ise Sergei Butckikh getirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen aylık çalışma toplantısında, projenin ilerleyişi, ekipman tedariki ve devreye alma öncesi test programı gibi konular tartışıldı. Ayrıca, Türk tedarikçilerin projeye katılımının artırılması ve nitelikli personel yetiştirilmesi konuları da ele alındı.

24.07.2024 14:29
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Akkuyu Nükleer AŞ yönetim kurulu başkanlığına Anton Dedusenko, genel müdürlüğe ise Sergei Butckikh getirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda Akkuyu NGS sahasında aylık çalışma toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, inşaat ve montaj işlerinin büyük bölümünü gerçekleştiren yüklenici firmaların yöneticilerinin de katıldığı toplantıya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan ile Akkuyu Nükleer AŞ'nin gelecekte üstleneceği 'NGS işletmecisi' rolü gereği, Türk tarafının da onayı ile yönetim kadrosunda yapılan değişiklikle Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Anton Dedusenko ile Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü olarak görevlendirilen Sergei Butckikh katıldı."

Toplantıda, projenin uygulanmasındaki mevcut aşama ile sonraki adımlara dair yol haritası, inşaat ve montaj işlerinin ilerleyişi, ekipman tedariki ve 1'inci ünitenin sistemleri ve bileşenleri için devreye alma öncesi uygulanacak test programının ayrıntılı olarak tartışıldığı kaydedilen açıklamada, tarafların ayrıca Türk tedarikçilerin projeye katılımının artırılması ve proje için nitelikli personel yetiştirilmesi konularına da değindiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, yeni atanan yönetim kadrosuna başarılar dileyerek, "Ülkemizin en önemli projelerinden biri olan Akkuyu NGS'nin ilgili bütün tarafların katılımıyla aylık olarak gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantılarımızın önemi, projenin önümüzdeki aşamaları dikkate alındığında daha da artmaktadır. Tüm paydaşlar olarak bu süreci en iyi şekilde yürütmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko da toplantıya ilişkin, "Projenin tüm kilit katılımcılarıyla öncelikli görevleri ve projenin ilerleyişini ayrıntılı ve yapıcı bir şekilde görüşme fırsatını bulduk. Devreye alma öncesi aşamayı da dikkate alarak 1'inci ünitedeki çalışmaların en uygun şekilde yürütülmesini mümkün kılacak bir dizi çözümün ana hatlarını belirledik. Tabii ki diğer ünitelerin inşaat alanlarında da ivmenin korunması gerekmektedir." açıklamasını yaptı.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh ise şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda devreye alma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği 1'inci ünitede en yakın ana hedefimiz olan tam ölçekli testleri başlatma yolunda ilerliyoruz. Çalışmalarımızın önceliği her zaman NGS'leri yüksek güvenlik ve güvenilirlik seviyesinde işletmemizi sağlayacak iş kalitesi olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bu açıdan projenin tüm ana katılımcılarıyla tam bir mutabakata vardık. Her şirket ve her departman kendi işi doğrultusunda maksimum verimle çalışıyor."

Açıklamada ayrıca, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh'in daha önce Akkuyu Nükleer AŞ genel müdür birinci yardımcılığı ve NGS yapı işleri direktörlüğü görevini üstlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kadrosunda Değişiklik - Son Dakika

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